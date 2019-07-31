全民退休投資專案 開放11萬已報名者申購

基富通董事長林修銘31日表示，「好享退」全民退休投資專案獲得逾11萬人共襄盛舉，意味國人對退休準備意識抬頭，並進一步化為行動。中央社記者潘智義攝 108年7月31日

（中央社記者潘智義台北31日電）由金管會主委顧立雄提出，在基富通證券平台執行的「好享退」全民退休投資專案，經過3個月的報名，總計獲得11萬2847名民眾熱烈參與。

基富通總經理黃致淵表示，很多人都會想如何透過投資讓新台幣100元，短時間內變成120元，但很少人會想如何讓20元，經過多次投資，經年累月變成1萬元；參加「好享退」全民退休投資專案，透過定時定額投資基金就可發揮這樣的效果。

黃致淵說，昨天是退休專案報名最後一天，報名結束後，今天專案旗下的基金正式開放申購，已報名的民眾可於7月31日至9月30日，到基富通網站「好享退」專區申購專案基金，並於10月28日前完成第一次扣款，正式跨出退休準備的第一步。

他解釋，「好享退」全民退休投資專案專區內有由3家基金公司安聯、國泰、群益投信規劃，兩種類型、9檔基金產品提供投資人做選擇。

他進一步指出，參加退休專案應在7月31日至9月30日完成基富通開戶，並至基富通官網「好享退」專區選定基金，同時設定扣款日及扣款金額，定期定額每月扣款一次，並在10月28日之前完成第一次扣款。

另外，每筆申購契約只能選擇一個定期定額扣款日，且不得變更。每筆申購契約每月扣款金額最低為3000元，扣款金額可變更，但至少需3000元。每筆申購契約須連續24個月扣款，享有免申購手續費、低經理費之專案優惠，扣款24個月後持續扣款仍可享有同優惠。

一人可同時申購多檔契約，但每筆契約規範皆相同。扣款未達24個月前，基金庫存不得進行轉換、轉申購，也不得暫停扣款或買回部分基金，若執行終止扣款、全部買回基金或扣款失敗即喪失專案資格，並會追回專案優惠。（編輯：楊凱翔）1080731