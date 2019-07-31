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第2季國泰房地產指數較上季價穩量增 南熱北穩

最新更新：2019/07/31 22:14

（中央社記者韋樞台北31日電）國泰建設今天發布第2季國泰全國房地產指數報告，相較首季為價穩量增，相較去年同期為價漲量穩。展望下半年，由於危老改建推動和總統大選將近等因素，房市將多空交互干擾。

國泰建設和政治大學台灣房地產研究中心共同發布「2019年第2季國泰全國房地產指數」，進一步觀察各地區表現，第2季成交價相較去年同季，僅新北市成交價下跌，包括中價區每坪新台幣38.05萬元，年減8.56%，低價區每坪25.36萬元，年減12.31%；其他縣市均呈穩定或上漲。

從四季移動趨勢來看，雙北這一波成交價已接近波段高點，新竹縣市在高檔盤整，其他地區成交價皆創新高。

第2季成交量指數部分，相較去年同季，除台南市增加外，其他地區均呈穩定或減少。

報告指出，近一年來全國房市呈現價漲量穩結構，房市仍在高檔盤整，宜審慎觀察未來市場供需及價量變化。今年第2季全國推案量持穩，北部地區成交量仍為前波段2013年到2014年高點的低檔，但有逐漸回穩量增情形。

中南部地區價量已超過2014年上波高點，呈現南熱北穩態勢。隨著總統大選將近，預期不少推案將提前推出，預計第3季全國推案量將持續增加，但成交量能否隨之成長是持續觀察重點。

展望下半年，報告指出，國際經濟金融情勢方面，美國與多國貿易摩擦持續擴大，影響全球經濟成長，亞洲地區及歐元區景氣成長明顯放緩；至於國內經濟金融情勢，受外在因素波及經濟放緩，央行6月雖宣布維持利率不變，但下半年隨國際利率下降可能性增高，且危老改建政策積極推動，總統大選將近，將對房市產生多空交互干擾。（編輯：楊玫寧）1080731

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