台達電：第3季營運還可以 電動車不如預期

（中央社記者韓婷婷台北1日電）台達電第2季繳出超亮眼成績單，董事長海英俊表示，第3季整體營運看來還可以，除了工業自動化看不清楚外，其他還是成長，至於電動車大家期望很高，但市場表現不如預期。

台達電今天舉行法人說明會，第2季由於併購子公司泰達電效益發威，4月起營運大躍進，第2季稅後純益新台幣95.3億元創下歷史新高，比去年同期激增190.8%，季增183%，每股盈餘（EPS）高達3.67元，創單季新高，累計上半年稅後純益129.02億元，年增113%，每股純益4.97元。

台達電表示，第2季帳上有一筆59.3億元一次性業外收益認列，來自併購泰達電時，將原有手上持股處分又買回的帳上處分利益，由於這部份沒有現金流，因此明年配股時會建議董事會不配發股利。

展望第3季，海英俊表示還可以，除了工業自動化（IA）看不太清楚外，其他部份像風扇還是成長，Dater Center也會成長，5G基地台則要看運營商花錢速度，電動車問題大一點，充電樁繼續在布建中。獲利部份，由於第2季有一次性業外處分利益認列，預估第3季整體獲利會較第2季下滑。第4季則還看不到那麼多，市場存在太多變數。

至於法人關注的電動車市況，海英俊表示，大家對電動車期望很高，但市場表現不如預期，還有很多問題，包括電動車本身價格還是很貴，主要的電池很貴，規模未上來前成本很難降低，再來是充電樁還未達到普及，很多人礙於充電便利性不足等問題降低購買意願。

海英俊指出，自己就有親身經歷，由於亞洲地區很多屬於集合住宅，住宅充電是個問題，住戶有不同意見，包括安全性疑慮、電費分擔、配線等等難題都不容易解決。

台達在電動馬達、充電樁等等相關產品案子很多，也都準備就緒，就看市場發展如何。

工業自動化部份，受到美中貿易戰影響，企業投資轉趨觀望以致去年下半年到今年上半年表現都不是很好，下半年展望可能有機會好一點，但大陸PMI看來還是在50以下。長久看來，貿易戰讓企業分散風險意識升高，改變商業模式因應的趨勢下，工業自動化還是一定得做。

另外，5G基地台對於電源廠的發展，海英俊分析，由於傳輸距離較短，基地台數量會較4G多很多，傳播訊息量大很多，功率也大很多，初估至少多出30%至40%，瓦特數增加，電源廠是樂見其成。（編輯：鄭雪文）1080801