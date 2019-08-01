央行6月已討論降息可能 緊盯國際伺機而動

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行6月理監事會決議利率連12凍，據今天公布的第2季理監事會議議事錄摘要，降息已成為選項之一，不過理事認為，國際經貿不確定性高且起伏大，宜伺機而動，視未來發展再做決定。

央行於6月20日召開第2季理監事聯席會議，宣布利率「連12凍」，重貼現率仍為1.375%；此外，央行對今年經濟展望保守，下修2019年經濟成長率0.07個百分點至2.06%。

央行理監事會議事錄摘要指出，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要是基於國際經貿前景不確定性高，國內經濟成長動能和緩，且通膨展望平穩等考量，然而，降息的討論已愈來愈多。

有位理事指出，下半年國內經濟成長率將逐季回升，不過主要機構全年經濟成長率預測值多僅2%上下，這樣的經濟表現不足以支撐升息，但現在也沒有降息的必要。

理事接著分析，美中貿易衝突未來可能擴大，部分央行已開始調降政策利率，但考量國際經貿不確定性高且起伏大，建議先保留貨幣政策空間，等未來需要時，再調整利率，目前仍以利率維持不變的做法較佳。

也有理事指出，國內利率已在低檔，若再調降政策利率，激勵經濟效果不佳，因此沒有降息的理由。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布逾10年來首次降息，外界相當關注台灣央行下一次是否跟進；央行官員接受中央社記者訪問時表示，各國有各國的經濟情況，台灣的貨幣政策是經過央行理事會的討論來決定，將綜合考量經濟情勢、通膨狀況、產出缺口、國際貨幣政策走向等因素，並於第3季理監事會公布最新利率決策。

值得注意的是，從議事錄摘要可以看出，多位理事在6月時，已經考慮到美國聯準會降息的可能性。

有位理事指出，目前國內利率已低，未來若Fed降息，央行宜思考降息的效果；貨幣政策的有效性問題，部分來自利率已低，國內銀行體系資金長期以來寬鬆，部分則反映貨幣政策工具的有效性，建議未來可以思考其他貨幣政策工具的可能性。

另位理事則建議，貨幣政策應與財政政策及結構性調整搭配運用，才會有效。（編輯：楊凱翔）1080801