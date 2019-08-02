欣銓看好5G射頻晶片測試 沒有實施庫藏股計畫

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）IC晶圓測試廠欣銓看好下半年5G射頻晶片測試強勁，通訊類產品測試看佳，第3季可維持往年同期正常水準，公司目前沒有實施庫藏股計畫。

欣銓今天下午舉行線上法人說明會，財務管理處處長顧尚偉表示，今年第1季受美中貿易戰影響、加上半導體產業衰退、以及客戶調整庫存，公司第1季營運受到牽動，第2季業績逐步回穩，不過仍較去年同期下滑。

展望下半年，顧尚偉預期，下半年射頻晶片（RFIC）測試可維持強勁表現，主要是5G應用帶動、此外4G應用也持穩，需要更精確的封裝，測試專案也密切配合，他透露，欣銓旗下全智科正進行小量5G應用案子。

顧尚偉並表示，通訊類測試產品下半年也看佳，不過未來仍須觀察美國對中國華為（Huawei）後續發展。

在其他產品項目，顧尚偉表示，記憶體和消費性電子等應用晶圓測試，下半年表現也看佳，不過在車用和工控部分，由於包括中國在內的車市今年景氣趨緩，今年車用晶片晶圓測試量可能較去年減少，期待下半年表現持平。

欣銓在6月上旬舉行新工一廠（鼎興廠）二期廠房動土典禮，顧尚偉表示，新廠預計最快2020年11月可將無塵室等設備進駐完成，規劃2021年開始裝機投入生產。

展望第3季，顧尚偉預估第3季可維持正常水準表現，有些專案進行中；至於第3季稼動率部分仍受到產業客戶庫存調整影響，不過整體來看，第3季業績可維持往年同期平均表現。

在資本支出部分，顧尚偉預期，今年資本支出規模應該不會比去年高。

法人問及是否實施庫藏股，顧尚偉表示，欣銓對於股市比較看淡，公司全力發展本業，目前沒有要實施庫藏股的計畫。

欣銓第2季合併營收19.81億元，較第1季17.74億元成長11.7%，較去年同期減少2.3%，第2季合併毛利率32.1%，較第1季24.9%增加7.2個百分點，年減0.1個百分點，第2季合併營業利益3.89億元，合併營益率19.6%，較第1季13%增加6.6個百分點，年減1.4個百分點。

欣銓第2季歸屬母公司業主淨利2.61億元，較第1季1.81億元增加44.2%，年減28.5%，第2季每股稅後純益0.56元，優於第1季EPS 0.39元，不過比去年同期EPS 0.78元低。

累計今年上半年欣銓合併營收37.54億元，較去年同期39.6億元減少5.2%，上半年欣銓歸屬母公司業主淨利4.43億元，較去年同期6.69億元減少33.8%，上半年每股稅後純益0.94元，低於去年同期EPS 1.43元。

今年上半年一般微處理器測試占比約23.4%，ATV和安控占比約23.7%，通訊類占比約17.4%，射頻晶片占比約16.5%，其他類占比約19%。（編輯：李信寬）1080802