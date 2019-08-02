華新上半年每股賺0.64元 線纜獲利穩定

（中央社記者潘智義台北2日電）華新麗華公司今天舉行線上法人說明會，公布第2季財務報告，累計1至6月營收約為新台幣741.84億元，較去年同期減少27.3%；合計稅後純益21.23億元，每股稅後純益0.64元。

華新麗華公司表示，電線電纜部門上半年獲利穩定，不銹鋼事業受美中貿易戰影響較大，電力線纜產業線纜的銷售比重由去年1%提升至4%，太陽能與風能等綠能產業相關線纜成長快速。

華新麗華指出，港機線纜已取得大型港口試用機會，進入最後測試階段，至於銅線材方面，已出售子公司南京有色，對今年下半年營收有較大影響，但對整體獲利影響有限。

不銹鋼事業部分，華新麗華增加直棒鋼等下游產品比重，開發新鋼種及擴充產品尺寸規格，透過對煙台華新公司的資本支出，完善一貫化製程，提高產品品質及價值，並透過原料配比調整，降低生產成本。

商貿地產部門方面，華新麗華指出，南京華新城D地塊住宅產品，已於2017年建設完成，僅剩3期約3萬平方公尺住宅商品，預計下半年出售。南京華新城AB地塊辦公樓產品，持續興建與商場連棟分別為12層及58層的大樓。

另外，華新麗華第2季財務報告當中，依權益法轉投資認列寶德能源投資損失8億元；不過，出售子公司南京華新有色金屬認列獲利14.8億元。（編輯：蘇志宗）1080802