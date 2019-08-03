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河內台灣精品日 優質品牌拓展新商機

最新更新：2019/08/03 16:36
「台灣精品日」活動3日起在越南首都河內舉行2天，共有16項資訊科技、智慧家具和玩具以及生活保健等知名品牌參加，閃亮展出相關優質產品，讓民眾參觀與體驗。中央社河內攝 108年8月3日
「台灣精品日」活動3日起在越南首都河內舉行2天，共有16項資訊科技、智慧家具和玩具以及生活保健等知名品牌參加，閃亮展出相關優質產品，讓民眾參觀與體驗。中央社河內攝 108年8月3日

（中央社河內3日電）越南河內「台灣精品日」活動今天起展出2天，共有16項資訊科技、智慧家具和玩具以及生活保健等知名品牌共襄盛舉，拓展台灣優質產品新商機。

「台灣精品（Taiwan Excellence）」推廣活動今年在越南邁入第10年。這是經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」的活動之一，目的是協助台灣廠商拓展新南向市場商機。

今年「台灣精品日」活動廠商包括華碩（Asus）、宏碁（Acer）、智高Gigo、Tokuyo、三陽（SYM）等16項品牌，在河內市最大購物中心龍邊郡（Long Bien）的AEON Mall展出。

「台灣精品日」上午開幕，中華民國駐越南副代表陳錦玲以及擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang）等人出席。

陳錦玲致詞表示，智慧生活是世界上各國與越南很受歡迎的流行趨勢，台灣廠商將優質產品推薦給越南民眾，讓他們能夠享受更加便利的生活。

活動代言人明恆也受邀上台與消費者互動，她同時分享5年來擔任代言人的感想以及對台灣產品的使用經驗。

此外，由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的第3屆「越南台灣形象展」8日至10日將在河內市登場，其中也設有台灣精品展區。（編輯：王永志）1080803

「台灣精品日」活動3日起在越南河內舉行2天，推廣16項優質品牌，中華民國駐越南副代表陳錦玲（中）及擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang）（左）受邀上台，與消費者互動，推廣台灣品牌。中央社河內攝 108年8月3日
「台灣精品日」活動3日起在越南河內舉行2天，推廣16項優質品牌，中華民國駐越南副代表陳錦玲（中）及擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang）（左）受邀上台，與消費者互動，推廣台灣品牌。中央社河內攝 108年8月3日
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