商業服務業景氣降速趨緩 商研院籲強化激勵措施

（中央社記者廖禹揚台北6日電）商研院今天發布最新商業服務業景氣預測，預測景氣至今年底雖會持續下降，但降速較上半年明顯減緩，應實施較有系統性、精準性的提振景氣措施，景氣「拉尾盤」並非不可能。

財團法人商業發展研究院今天發布台灣商業服務業景氣預測，觀察各項子指標，在6個領先指標子指標中，民間實質固定資本形成一支獨秀，同行指標的5個子指標中，實質不動產及住宅服務業仍持續上升，且服務業受雇員工人數止降。

其中民間實質固定資本形成受到政府推動各種數位經濟、新能源、新南向等相關基礎建設與公共投資帶動，加上美中貿易戰加速台商回流，不斷加速增加，緩和其他子指標下降趨勢。

商研院指出，雖然多數子指標仍見下降，但降速快慢不一，整體來看已解除全面惡化危機，須持續加強創造有效需求，以避免景氣從遲緩走向衰退。

商研院表示，企業的數位轉型為短期較可立竿見影的策略，利用精準行銷、人工智慧物聯網等新興智慧商業科技策略及模式，在台灣尚未充分開發國內高所得消費群消費潛力，東北亞及東南亞觀光客停留天數、消費金額尚待激發的情勢下，必然大有可為。

商研院預測商業服務業景氣在8月到12月降速會明顯減緩，應把握時間實施較有系統性、精準性的措施，例如以精準行銷對抗中國暫停或縮減來台觀光許可的「精準打擊」，遏止景氣持續走衰。（編輯：黃國倫）1080806