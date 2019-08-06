美將中列匯率操縱國 智庫：川普恐再施壓

（中央社記者潘姿羽台北6日電）人民幣貶破7元大關後，美國隨即宣布將中國列入「匯率操縱國」。學者認為，兩強已經展開貿易制裁，此舉只是「補個流程」，可先觀望中國放任人民幣貶值自傷程度，但要關注的是，川普可能以此為由，另外施加壓力。

美中貿易戰情這幾天迅速升溫，美國總統川普在8月1日突襲式宣布，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。

中國不甘示弱，人民幣兌美元於北京時間5日貶破7元大關後，隨後於深夜宣布，對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

中國的舉動大大激怒美國，美國財政部今天正式宣布將中國列為匯率操縱國，川普更在推特痛批「讓貨幣走貶到幾乎是歷史新低，這叫做操縱匯率」。

被列為匯率操縱國的意義為何？依照法制程序，美國將就其進行加強分析及展開諮商，若經一年諮商，仍被美國財政部認為未改採合宜政策時，會建請美國總統採取救濟措施，包括拒絕該國取得海外私人投資公司融資管道、拒絕該國參與美國政府採購標案、要求國際貨幣基金組織（IMF）加強監督、納入美國貿易代表署（USTR）是否與其洽簽貿易協定考量等。

對於中國被列為匯率操縱國，中經院台灣WTO中心副執行長李淳認為，如果美國依規定來走，要啟動12個月的談判，因此不會造成立即衝擊，而且美中兩強早已在談判，充其量只是多加一個討論議題。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，中國近一年來早被美國「制好裁滿」，即使被列為匯率操縱國，也不會更壞了。

他比喻，美國就好像把中國打一頓之後，才出聲示警「我要打你囉」；美將中列入匯率操縱國的做法，比較是「補個流程」，增加名正言順的理由，沒什麼實質意義。

李淳進一步指出，如今人民幣貶破7元，美國有兩件事情要做，一是計算人民幣貶幅是否達到顯著的降低關稅制裁效果，如果降低效果有限，意味美方施加的關稅壓力足夠，短期不需要再特別著墨貨幣議題。

其次，李淳表示，主要原物料及商品如油、半導體等，都是以美元報價然後進口，因此人民幣貶值一定會造成中國物價波動；從華府角度來看，中國放手任人民幣貶破7元，美國可以先觀望中國的自傷程度，說不定貶值造成的經濟副作用，會比美方再次出手還要有效。

李淳認為，美國共和黨、民主黨很多意見相反，但對中一致呈現強硬態度，川普從政治角度思考，總統大選前，更不能在民主黨面前示弱；儘管將中納入匯率操縱國這招，短期沒有立即影響，但要關注的是，川普會不會藉此找到新的路，施加更多壓力。

孫明德也說，美中貿易戰現在已經不是經濟議題，加上最近香港抗議事件，中國認為是美國在後支持，貿易戰已從經貿、外交層面，再涉及更敏感的政治主權問題，新仇舊恨一起算之後，中國不會願意現在示弱，美中貿易戰短期很難「善了」。（編輯：林孟汝）1080806