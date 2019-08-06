亞洲生產力智慧製造中心啟動 盼打造亞太中心

（中央社記者蘇木春台中6日電）亞洲生產力組織智慧製造卓越中心啟動儀式暨國際論壇今天登場，經濟部長沈榮津指出，未來將透過國際合作，期盼推動台灣成為亞太區智慧機械及智慧製造發展中心。

財團法人中國生產力中心表示，亞洲生產力組織（APO）成立於1961年，目前有20個會員國，是少數以「中華民國」名義加入的國際組織。今年4月的理事會中，順利通過由我方所提設立智慧製造卓越中心的提案，未來透過國際共同研究、亞太地區各國專家培訓研討、標竿企業參訪等作法，發展出新的國際合作模式。

智慧製造卓越中心啟用儀式暨國際論壇今天在中國生產力中心中區服務處舉辦，亞洲生產力組織中華民國理事許勝雄、沈榮津、台中市副市長令狐榮達等人都出席。

沈榮津致詞時指出，台灣的中小企業製造從過去的自動化，已轉變到數位化後，現在開始進行智慧化的升級，讓產業競爭力達到最大化；中心成立後，可透過平台將台灣過去政府及產業一起努力推動的智慧製造成果，向各會員國一同交流共享、共創雙贏。

面對美中貿易摩擦，沈榮津表示，台商未來市場的布局與生產也要全球化，高階的製造可以移回台灣，中低階則可以新南向國家作為生產基地；政府擬定歡迎台商回台投資方案，要幫回流台商提供各項解決方案，也透過政府機制協助台商進駐新南向國家。

沈榮津提到，智慧製造卓越中心設立後，將持續深化智慧製造技術鏈結，並透過國際合作關係建立，作為未來有意投資與拓展市場的橋梁，期盼推動台灣成為亞太區智慧機械及智慧製造發展中心。（編輯：戴光育）1080806