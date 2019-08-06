聯詠第2季每股純益3.5元 第3季營收維持高檔

（中央社記者張建中新竹6日電）面板驅動IC廠聯詠第2季稅後淨利新台幣21.27億元，季增8.1%，每股純益3.5元。聯詠預期，第3季營收將約161億至167億元，將維持與第2季相當高檔水準。

聯詠下午召開法人說明會，公布第2季營運結果。隨著面板驅動IC業績成長，尤其來自手機產品出貨增加，聯詠第2季營收攀高至163.05億元，季增9.09%，創單季業績歷史新高紀錄。

受覆晶封裝（COF）基板等材料漲價，加上產品組合變化影響，聯詠第2季毛利率32.05%，較第1季下滑0.76個百分點，稅後淨利21.27億元，季增8.1%，每股純益3.5元；上半年稅後淨利40.95億元，年增63.86%，每股純益6.73元。

展望未來，聯詠總經理王守仁表示，部分客戶因擔心關稅問題，有提前於第2季拉貨情況，第3季營收將約161億至167億元，將維持第2季相當高檔水準，毛利率將約30%至32%。

第3季系統單晶片（SoC）產品出貨可望較第2季成長，王守仁說，面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）第2季順利達成單月出貨2000萬套目標，第3季出貨可望再成長。

主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC產品方面，王守仁表示，第2季也順利達成單月出貨200萬套目標，第3季因新舊機種交替影響，出貨恐將滑落，不過，第4季出貨可望回升。

大尺寸面板驅動IC方面，王守仁說，因電視客戶去化庫存影響，第3季出貨也將相對疲弱。（編輯：林興盟）1080806