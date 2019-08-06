美中貿易戰恐惡化 亞股大多收黑

（中央社香港6日綜合外電報導）投資人憂心美中貿易戰衝突加劇，導致美國股市昨天收盤重挫，亞洲股市今天早盤跟進大跌，午盤跌幅收斂，終場仍大多收黑。

人民幣兌美元匯價昨天重貶，一舉跌破投資人認定的關鍵7元關卡，引發華府正式將中國列為匯率操縱國。

自從美國總統川普上週宣布，9月1日起將對價值3000億美元的中國貨品課徵10%關稅，全球前兩大經濟體的緊張關係便進一步惡化。新措施意味，美中兩國每年6600億美元的貨物貿易總額，實際上全都將遭受華府關稅懲罰

人民幣兌美元匯價昨天應聲貶值至2010年8月以來最低水準，引發外界揣測，北京刻意放任人民幣貶值，以協助出口商和抵銷川普新關稅威脅的衝擊。

不過，人民幣走貶遭到川普抨擊，他稱這是「重大違規，隨著時間推移將大大削弱中國」。北京今天也加以反擊，中國人民銀行表示「堅決反對」美方將中國列為匯率操縱國。

中國當局原本採取的人民幣政策是收購外幣，目的包括避免出現資金外流潮。但如今分析師認為，人民幣很可能會進一步貶值。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）表示：「我們應可預期人民幣將繼續貶值，但會以較不穩定的步伐下行。」

莫雅並警告：「貨幣戰已占據舞台中心。北京很可能容忍（人民幣）進一步走軟，年底前可能再貶5%。」

北京已承諾，若華府落實最新的關稅威脅，中方將予以回擊。中國官媒昨晚也報導，國內企業已停止採購美國農產品。

美中之間數回合以牙還牙的關稅交鋒，已傷害彼此貿易，並引發外界更加擔憂全球經濟體質。

美中貿易談判代表上週在上海結束一輪磋商後，預定9月初將在華府進行新一輪談判。然而分析師表示，投資人不預期近期內雙方衝突會緩和。

澳洲國民銀行（NAB）高級策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「中國正準備和美國打長期貿易戰。近期事件暗示，美中貿易協議…短期內不太可能達成，事實上我們似乎可以預期，貿易緊張會先惡化才會好轉。」

美國股市昨天創下今年來單日最大跌幅紀錄，藍籌股道瓊工業指數收盤重挫2.9%。

東京股市今天開盤一度挫跌近3%，收盤下滑0.7%。香港股市開盤也一度挫逾2%，收盤同樣跌0.7%。上海和馬尼拉股市今天皆收低1.6%，雪梨股市收挫2.4%，首爾股市收跌1.5%，威靈頓股市收挫1.7%，新加坡、台北和雅加達股市全收黑。

不過，孟買股市今天收高0.8%，曼谷和吉隆坡股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080806