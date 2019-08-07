淘帝-KY童裝旺季挹注營運 續扎根全通路

（中央社記者江明晏台北7日電）童裝旺季挹注營運，淘帝-KY第2季每股稅後盈餘（EPS）達3.65元，看好中國童裝市場，集團將致力於全通路發展，包括推出全新第8代視覺形象門市，以及聚焦電商領域的Mini Topbi品牌。

展望2019年第3季，淘帝-KY審慎樂觀，看好中國童裝市場仍將保持優於整體服裝產業的成長表現，集團持續致力於全通路發展，除將於第3季推出全新第8代視覺形象門市，凸顯TOPBI品牌輕時尚風格，另一方面，淘帝-KY也將於下半年推出聚焦電商領域的Mini Topbi品牌，並擴大TOPBI品牌市占，創造集團未來營運保持良好動能。

淘帝-KY 2019年第2季合併營收新台幣17.57億元，年增5.48%、稅後淨利為3億元，年增47.02%、每股稅後盈餘達3.65元，主要受惠中國童裝市場規模持續擴大、以及適逢第2季中國童裝產業旺季等挹注。

淘帝-KY指出，TOPBI品牌知名度的提升，帶動旗下共25個經銷商持續擴增，TOPBI品牌銷售據點達1615間，尤其在線上銷售更屢創佳績，第2季線上銷售比重自去年同期的2.92%攀升至8.61%，可以看見線上銷售比重提升是挹注集團營運成長的新動能。

淘帝-KY表示，隨著產品結構、生產供應鏈整合效益逐步顯現，推升第2季毛利率、營業利益率分別達到39%、24%。（編輯：李信寬）1080807