上銀董事長卓文恒：貿易戰短期不會結束 轉單可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）傳動元件大廠上銀新任董事長卓文恒表示，美中貿易戰不會在短期結束，上銀新產品有很多機會，而日韓貿易戰有機會對台灣廠商有轉單效應，上銀商機可期。

上銀今天下午舉行法人說明會，上銀6月底新任董事會推選現任上銀集團總裁卓永財之子卓文恒為新任董事長，今天是卓文恒首次以上銀董事長身分主持法說會。

卓文恒指出，美中貿易戰持續，外界預期不會在短期結束，在景氣未明情況下，工具機和機械設備廠商可以應用時間測試新產品，現在上銀有許多新產品，包括智慧螺桿、機器人用花鍵螺桿等，結合大銀微系統的馬達產品，可應用在射出機、工具機等大型滾珠螺桿，上銀新產品有很多機會。

展望今年和明年，卓文恒表示，上銀持續推動醫療設備、機器人、減速機等應用成長，今年持續調整部分產品定價策略，線性滑軌和機器人價格相對穩健，價格會考量稼動率、景氣狀況等內外因素。

卓文恒透露，韓國設備廠商與上銀集團密切聯繫，考量採用馬達、螺桿、線軌等產品，日韓貿易戰有機會對台灣廠商產生轉單效應，上銀商機可期。

觀察工具機產業景氣，卓文恒表示，目前看來台灣工具機產業訂單有些廠商下滑幅度約3成到4成，部分廠商員工有休無薪假的狀況。

上銀第2季合併營收新台幣60.86億元，較第1季50.48億元成長21%，比去年同期77.8億元減少22%，第2季合併毛利率36.1%，較第1季36.8%微減0.7個百分點，較去年同期41.3%減少5.2個百分點。

上銀第2季合併營業利益10.6億元，合併營益率17.4%，較第1季15.1%增加2.3個百分點，比去年同期25.7%減少8.3個百分點。第2季稅後淨利8.18億元，較第1季6.2億元增加32%，比去年同期15.65億元減少48%。第2季每股稅後純益2.72元，優於第1季EPS 2.06元，低於去年同期EPS 5.42元。

若從產品別來看，滾珠螺桿占上銀第2季營收比重約16%，線性滑軌占比約71%，工業機器人占比約7%，其他約6%。

累計今年上半年上銀合併營收111.34億元，較去年同期143.33億元減少22.3%，合併毛利率36.4%，較去年同期40.73%減少4.33個百分點，合併營業利益18.2億元，合併營益率16.35%，較去年同期23.75%減少7.4個百分點。

上銀上半年稅後淨利14.37億元，較去年同期27.8億元減少48.3%，上半年每股稅後純益4.78元，低於去年同期EPS 9.64元。（編輯：楊玫寧）1080807