上銀今年業績拚平盤 第4季工具機景氣保守看待

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）傳動元件大廠上銀預期第4季工具機產業景氣要比第3季好「有點困難」，今年上銀業績力拚維持平盤，第4季應該不會比第3季差，展望明年業績會比今年好。

上銀今天下午舉行法人說明會，上銀6月底新任董事會推選卓文恒為新任董事長，今天是卓文恒首次以上銀董事長身分主持法說會。

法人問及美中貿易戰影響，卓文恒指出，貿易戰對台灣出口到中國大陸、在台灣的廠商都有影響，他不諱言表示貿易戰也部分影響上銀上半年營運表現。

對於人民幣匯率貶值，卓文恒表示，人民幣匯率仍要看美中貿易戰結果，目前上銀採取財務避險策略。

展望工具機產業景氣，上銀集團總裁卓永財預期，今年第4季要比第3季好「有點困難」，因為大部分廠商今年才布局轉移生產基地到東南亞，解決廠房土地需要一段時間，例如越南要到明年才會明顯發酵。

他觀察，工具機產業外移到泰國較多，部分半導體產業轉移到馬來西亞，韓國三星（Samsung）在越南河內設有生產基地，帶動河內土地價格上揚，此外，部分中國大陸廠商外移到印度態度相對積極。

展望上銀今年和明年營運表現，卓永財預期，今年上銀業績力拚維持平盤，有可能較去年小幅減少，9月開始業績可回溫，第4季應該不會比第3季差，展望明年業績會比今年好。

在海外布局方面，卓文恒指出，上銀在義大利擴大銷售基地已經定案，日本銷售狀況佳，美中貿易戰對於中國大陸影響層面大，上銀集團在各國布局分散風險。

在台灣嘉義大埔美廠區布局，卓文恒表示上銀今年1月開始投產，目前計畫如期進行，雲科廠區也照計畫推動。

在資本支出部分，上銀表示，未來會依循市場訂單狀況調整資本支出，目前下半年資本支出規模與上半年相當。（編輯：楊玫寧）1080807