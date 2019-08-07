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首頁 / 證券

憂美中貿易關係緊張 亞股大多收黑

最新更新：2019/08/07 21:01

（中央社香港7日綜合外電報導）雖然美國股市結束跌勢收漲，但投資人對美中貿易關係緊張感到不安，亞洲股市今天大多擴大跌幅。

法新社報導，儘管華爾街股市結束連日來的跌勢，三大指數漲幅都超過1%，但亞股仍收黑。

美國總統川普宣布，9月1日起將對另外價值3000億美元的中國貨品課徵10%關稅後，北京允許人民幣兌美元貶值，導致股市5日大跌。

人民幣兌美元匯價重貶，一舉跌破7元大關後，北京出手穩住匯率，有助於緩解市場對貨幣戰的擔憂，儘管華府因此正式將中國列為「匯率操縱國」。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「5日匯價重貶後，穩住人民幣匯率的舉措讓市場冷靜。新興市場獲得一些喘息空間和反彈。」

但莫雅警告：「貿易戰仍讓投資人非常擔憂，此時需要雙方更多的細節和聲明，讓動盪的市場維持冷靜。」

東京股市收黑0.33%，上海股市也下跌0.31%，首爾股市收低0.41%。

但香港股市結束長達一週跌勢，今天收盤小幅收高0.08%。

由於新德里經濟成長緩慢，失業率創新高，印度中央銀行今年第4度降息，一如外界預期，導致孟買股市收黑0.77%。

但其他新興市場股市收漲，雅加達和馬尼拉股市漲幅超過1%。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080807

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