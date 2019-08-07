華固上半年每股賺2.41元 近4年同期新高

（中央社記者韋樞台北7日電）大型建商華固建設公布上半年財報，每股稅後盈餘（EPS）2.41元，創4年來新高。華固表示，上半年獲利主要是地上權和豪宅交屋入帳，第3季將有3大案交屋，營收可望大增。

華固上半年營收約新台幣46億1457萬元，年增111.65%；毛利12億8701萬元，年增76.43%；稅前盈餘8億2923萬元，年增24.85%，稅後盈餘6億6560萬元，年增23.68%，每股稅後盈餘2.41元，為近4年同期新高，僅次於2015年同期的6.82元。

華固建設總經理洪嘉昇表示，上半年貢獻營收、獲利的兩大建案主要是北市羅斯福路6段的地上權住宅案「新天地」及天母豪宅成屋「天鑄」的銷售所致。

洪嘉昇指出，今年第3季將邁入交屋入帳高峰期，包括全數售盡的台北市八德路精華區的「華固樂慕」，總銷50億元、敦化南路豪宅「華固名鑄」總銷80億元，以及銷售6成多的新北市土城區「華固新代田」總銷42億元等將於第3季完工交屋。

法人表示，華固第3季靠著3大案交屋，可貢獻營收至少154億元，連同上半年的46億元營收，第3季末可望有逾200億元營收。

洪嘉昇說，華固手上待推案的商辦或廠辦大樓分別是正在興建中的大直「國票金融大樓」商辦案，預計明年第2季交屋；今年第4季動工的承德路士林科技園區案總銷約40億元，內湖5期潭美商辦案總銷30億元，兩棟樓均預計2022年完工交屋。（編輯：鄭雪文）1080807