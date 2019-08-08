櫃買公司治理指數4年漲幅15% 績效優於大盤

（中央社記者韓婷婷台北8日電）櫃買中心自2015年6月起編製「櫃買公司治理指數」，表現凸出，根據櫃買中心統計，累計4年漲幅約15%，比起櫃買指數漲0.81%，績效明顯優異許多。

櫃買中心表示，投資人長期以來對公司治理較佳企業多能肯定，並給予較佳的評價溢額，是櫃買公司治理指數漲幅優於大盤數倍的主因。

除了被納入櫃買公司治理指數的成分股股價有所表現外，櫃買中心與台灣證券交易所持續推動的公司治理評鑑，也讓上櫃公司的公司治理有長足進步；舉例而言，今年起全數上櫃公司已採用電子投票，使議事進行更有效率，表決結果更透明，有助於外資投資台灣證券市場。

此外，共561家、逾7成比重的上櫃公司已在章程規定董監事選舉採候選人提名制，且所有上櫃公司已訂定處理董事所提要求的標準作業程序，並投保董監責任險，有12家上櫃公司設置公司治理主管。

櫃買中心說明，國際間越來越多投資機構重視「非財務資訊揭露」，為協助企業重視永續發展及引導其良性競爭，櫃買中心配合國際GRI Standards發布，推動上櫃公司編製企業社會責任（CSR）報告書並取得第三方驗證，持續提升上櫃公司非財務資訊的可比較性及揭露品質。

櫃買中心指出，配合金管會去年4月起推動的「新版公司治理藍圖（2018~2020）」，將持續推動公司治理健全發展的相關措施，包括辦理董事會自我或同儕評鑑、全面設置審計委員會、定期辦理法人說明會、擴大提供英文版資訊範圍等，希望能進一步提升公司治理水平。（編輯：張均懋）1080808