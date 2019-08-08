工具機受貿易戰衝擊 經長：協助業者度難關

經濟部長沈榮津8日出席部務會議前受訪表示，對於受美中貿易戰衝擊的工具機產業，會從人才培訓、資金融通及市場等3面向提供協助，與業界一起努力度過難關。中央社記者廖禹揚攝 108年8月8日

（中央社記者廖禹揚台北8日電）美中貿易戰延燒，全球景氣受影響衝擊工具機產業，經濟部長沈榮津今天表示，會從人才培訓、資金融通及市場等3面向提供協助，與產業一起努力度過難關。

美中貿易戰預期難以在短期內結束，傳動元件大廠上銀董事長卓文恒7日表示，部分廠商接單下跌約3到4成，也有廠商有無薪假的狀況。

經濟部長沈榮津今天出席部務會議前受訪指出，工具機屬生產製造材，容易受景氣影響，在資本財投資較觀望階段，不只台灣、全球相關產業都受到影響。但「危機就是轉機」，經濟部將從人才培訓、資金融通及市場等3面向協助產業。

沈榮津表示，此時適合針對工業4.0及AI相關知識進行人才培訓工作，他與業者討論過，認為過去在金融風暴時也採行這樣的作法，且成效頗彰，會與機械公會、工具機公會合作推動。

其次，沈榮津表示，在工具機業者過去打下的基礎上，有信心可以度過這次難關，會請公股行庫就資金融通部分提供協助，助業者走過低潮期。

而在市場部分，沈榮津指出，根據投資台灣事務所掌握，回流台商使用國產機器比例高於進口機器，他也會要求經濟部屬國營事業盡量採購國產機器，創造內需機會。

針對業者希望政府協助至泰國、印度等國設置產業聚落，沈榮津表示，工業局已進行供給及需求盤點，在泰國、越南、印尼等地供給都大於需求，可以供廠商挑選較有利區位，不必擔心。

美中貿易戰戰火連綿，美國政府今天頒布臨時規定，禁止聯邦機構及其承包商採購華為、中興、海康威視、大華科技及海能達等5家中國企業電訊設備。沈榮津表示，已經請工業局瞭解對產業的影響。

至於貿易戰導致匯率波動，沈榮津指出，產業界希望升貶幅度不要與中國大陸、南韓等競爭對手國相差太多，以維持價格上的競爭力，經濟部也會蒐集相關資訊，提供央行參考。（編輯：鄭雪文）1080808