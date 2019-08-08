金融業投資金融科技 金管會估今年成長近9成

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會表示，107年度金融業者投入金融科技發展總金額為新台幣117.3億，平均每家業者投入3936萬，較去年成長52.4%，預估今年將投入219.3億，年成長率達86.9%。

金融監督管理委員會公布金融業投資金融科技的概況，107年度投入金融科技經費合計新台幣117.3億元；其中銀行業79.3億元、證券期貨業8.2億元、保險業27.1億元、周邊單位2.7億元。

金管會也預估，108年度投入219.3億元，預計年成長率為86.9%；其中銀行業143億元、證券期貨業11.1億元、保險業61.5億元、周邊單位3.6億元。

另外，金管會也統計負責金融科技相關業務員工數，107年度共計有7602人，占總員工人數比率為2.44%，相較106年度的2.31%，增加0.13百分點。其中銀行業5544人、證券期貨業873人、保險業848人、周邊單位337人。

最後，金管會也統計金融業者與金融科技業者合作情形，107年度金融業者與金融科技業者業務合作共107家，其中銀行業27家、證券期貨業49家、保險業25家、周邊單位6家，業務合作類型最多為大數據，其次依序為資安、AML／KYC、人工智慧、雲端服務、支付、智能理財、其他、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸、物聯網。（編輯：鄭雪文）1080808