免稅菸管制 財部：持續研議菸品溯源制度可行性

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）監察院糾正財政部，質疑對免稅菸管制不力。財政部回應，近年持續關注國際菸品溯源制度發展，進行可行性研議，也曾想修法加強掌握免稅菸品銷售資料，但因衍伸疑慮沒有執行。

監察院7日糾正財政部，認為對免稅菸品管控不當，是造成菸品未能減量原因之一，財政部應建立把關機制，防堵超量購買免稅菸品旅客。

同時，「世界衛生組織菸草控制框架公約」（WHO FCTC）揭示，菸品追蹤溯源系統是制止菸品非法貿易的最佳方法，但台灣遲遲未實行。

財政部關務署官員表示，2013年曾提案修正「免稅商店設置管理辦法」，希望建置資訊系統，要求業者將旅客購買免稅菸品資料傳送給海關，但交通部認為可能影響機場營運，法務部也提出恐造成個資洩漏的疑慮，最終修法未果。

關務署官員說，尊重監察委員意見，目前還沒看見糾正案內容，收到後會視需要找業者及相關主管機關研議，是否有合適改進措施。

不過，關務署官員也強調，現行入境旅客托運行李100%得通過X光查驗，隨身行李原本是採抽查，但因應豬瘟防疫，目前由高風險國家地區入境航班的旅客隨身行李，改為100%查驗，數量達整體的2/3；查驗同時也會嚴格檢視旅客是否有超量攜帶菸品情形。

另一方面，針對菸品溯源系統，財政部在2017年8月提出建立「菸品追蹤管制系統」構想，盼幫助稽查人員快速掌握菸品真偽、來源及流向，不過至今仍未修法施行。

財政部國庫署官員解釋，近年一直在關注FCTC提出的建議及各國作法，其中就菸品溯源機制這塊，由於建置成本高，涉及層面同時涵蓋製造、進口、運輸及銷售端，且必須仰賴可靠的防偽技術，整體機制相當複雜，因此一直採取審慎研議態度。

國庫署官員強調，會持續蒐集各國做法，尤其是歐盟今年5月20日剛剛實施菸品溯源機制，後續會密切注意其做法、技術、成效及配套措施，作為可行性評估的參考依據。（編輯：林淑媛/張良知）1080808