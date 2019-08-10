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貿易戰延燒 半導體下半年景氣添變數

最新更新：2019/08/10 11:29

（中央社記者張建中新竹10日電）美中貿易戰持續延燒，為半導體產業下半年旺季景氣添增變數，已有創意與環球晶等半導體廠陸續調降今年營運目標。

美中貿易戰發展詭譎多變，雙方6月底達成貿易戰休兵共識，只是美中談判代表7月底在上海會談無結果，美國總統川普突然宣布9月1日對剩餘3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅。

美國財政部又在人民幣兌美元匯率貶破7元大關後，宣布將中國列為匯率操縱國，川普今天更暗示可能取消原訂9月舉行的新一輪談判，讓美中緊張關係升溫。不過，白宮貿易顧問納瓦洛表示，美國仍打算與中國談判代表舉行新一輪貿易會談。

貿易戰持續延燒，為半導體產業景氣添增變數，包括聯電、世界先進、聯詠、創意、台勝科與環球晶等多家半導體廠第3季營運恐受影響，業績表現將旺季不旺。

其中，聯詠與創意預期，第3季業績將僅較第2季持平表現；台勝科與環球晶第3季業績更恐較第2季滑落。

環球晶表示，國際局勢動盪是半導體產業發展的重要不確定因素，也造成半導體短期需求保守觀望。

受客戶需求降溫影響，環球晶7月營收驟降至新台幣44.77億元，月減12.6%，並創17個月新低。環球晶預期，今年營收將僅較去年持平，低於原先預期的微幅成長。

創意也因消費市場復甦比預期緩慢影響，加上7奈米設計複雜度提高，部分客戶委託設計時程可能遞延至2020年上半年，預期今年營收恐將下滑2位數百分點，低於原預期的持平表現。後續效應是否進一步擴大，值得觀察。（編輯：郭萍英）1080810

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