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純網銀併實體銀行 顧立雄：違反設立目的

最新更新：2019/08/12 17:31

（中央社記者劉姵呈台北12日電）針對純網銀合併實體銀行問題，金管會主委今天表示，沒有開放純網銀併購實體銀行、或是被併購的計畫；且他也強調，純網銀若能併實體銀行，將會違反了純網銀設立的目的。

針對純網銀未來能否合併實體銀行問題，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，純網銀的開放本來就沒有實體分行，因此並不會有純網銀併購實體銀行、或是被併購的計畫，他也強調，「這樣違反了純網銀設立的目的」。

顧立雄說，若讓純網銀去併購實體分行，或是被實體分行併購，這樣跟實體銀行的數位部門沒有差別，純網銀應該是要在沒有實體分行下去營運。

對於有學者提出金管會開放3家純網銀後，未來可能會發生營運不善的純網銀被另一家純網銀併購，對於純網銀能否併購純網銀，顧立雄表示，理論上來說，不排除有這個可能性。

顧立雄指出，3家純網銀營運各有利基，目前看不出有什麼併購的急迫性與可能性，不過，他也表示，不排除未來純網銀營運發生狀況時有這個可能性。

顧立雄強調，金管會希望純網銀以大股東的承諾為優先考量，也就是如果有必要，大股東可以承諾優先增資，而不是用相互併購作為優先選項。（編輯：楊凱翔）1080812

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