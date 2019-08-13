和勤攻電動車和航太 下半年營運看逐季增

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）精密沖壓大廠和勤精機深耕彰化全興工業區，第一階段沖壓線預計明年6月投產，全興廠也將設立研發中心，拓展電動車和航太等領域，預期下半年營運逐季成長。

和勤規劃深耕彰化全興工業區，全興廠廠房可因應短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年6月投產，第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線。

除了設立生產基地外，全興廠也將成為和勤營運總部並設立研發中心，精密沖壓產線拓展到電動車、航太、醫療器材、高階自行車等領域。和勤規劃在彰化全興工業區投資金額約新台幣9.44億元。

和勤原規劃進駐二林中科園區，不過公司評估美中貿易戰加劇及集團生產需求、建廠成本與時效，以及客戶期待等因素，修正投資基地到彰化全興工業區，二林中科計畫暫先保留備用。

展望下半年，和勤表示，第3季起除了國際電動車大廠增量電器基座外，第4季新產品如米巴集團（Miba）全部需高階清洗的產品加工、中國大陸高鐵固定鐵軌用墊片零件等也將轉量產，公司在車用與機電零件持續切入新產品量產，預期汽車零件整體出貨規模成長，有助平均毛利率拉高。

和勤預期，汽車零件業務下半年進入旺季，多家客戶新增品項陸續在8月開始量產，硬碟機構件可望有雲端資料中心新機種量產，今年營運看逐季成長。

和勤第2季合併營收5.38億元，較上季成長24.82%；當季歸屬母公司稅後淨利3348萬元，較第1季轉虧為盈，每股稅後純益0.45元，不過上半年仍小虧56萬元，上半年每股稅後盈餘小虧0.01元。

和勤第2季兩大業務，汽車零件較上季成長8.52%，硬碟機構件（VCM Plate）較上季成長79.38%。公司預期隨著5G基礎建設，相關雲端資料中心硬碟新機種需求成長，下半年可進入量產。（編輯：張均懋）1080813