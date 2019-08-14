獲利優於預期 廣達法說後股價走強

（中央社記者潘智義台北14日電）筆電代工廠昨天密集舉行法人說明會後，今天股價以獲利優於預期的廣達表現最佳，盤中來到56.6元，上漲4.81%，仁寶、英業達先小漲後小跌。

昨天舉行法說會的3家筆電代工廠，廣達上半年每股盈餘1.84元、仁寶每股盈餘0.72元、英業達每股盈餘0.85元。

除了廣達盤中股價走強之外，仁寶盤中來到18.6元，小漲0.81%，隨後來到18.25元，下跌1.08%。英業達來到22.2元，小漲0.22%，蕤後來到21.65元，下跌2.25%。

日前公布第2季財報的和碩盤中來到51.6元，上漲2.17%。緯創來到23.8元，上漲1.92%。

因應美國將對中國輸美3000億美元產品加徵10%關稅，廣達13日在法說會表示，將在東南亞生產筆電等銷美產品；仁寶也表示，筆電等輸美產品可在台灣、越南廠生產，且在台生產輸美筆電近期可望小量出貨。

廣達指出，第2季獲利優於預期，所有產品銷售都優於第1季，下半年雖然仍受貿易戰及匯率戰不確定因素影響，但預期第3季筆電出貨仍可較第2季成長5%以內，伺服器維持雙位數成長。

廣達統計，第2季淨利歸屬母公司業主新台幣39.68億元，較第1季成長27%，較去年同期成長12.2%，第2季基本每股盈餘1.03元。上半年淨利歸屬母公司業主70.91億元，較去年同期成長13.1%，上半年基本每股盈餘1.84元。

仁寶上半年合併稅後淨利為36.92億元，其中歸屬母公司淨利31.42億元，每股盈餘為0.72元。英業達第2季歸屬母公司淨利11.1億元，每股盈餘0.38元。上半年歸屬母公司淨利30.61億元，每股盈餘0.85元。（編輯：李信寬）1080514