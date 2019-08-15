法人戶助攻 人民幣存款餘額終止連3月走跌

（中央社記者吳柏緯台北15日電）中央銀行今天公布7月底銀行人民幣存款餘額，回升至2653.25億元，結束連續3個月走跌。央行表示，因為部分國際債券到期，資金回到法人戶，帶動存款金額成長。

中央銀行指出，截至7月底，外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為2325.86億元，較6月底增加3.32億元，國際金融業務分行（OBU）為327.39億元，較6月底減少1.63億元。DBU與OBU兩者合計存款餘額為2653.25億元，較6月增加1.69億元，結束連續3個月走跌。

央行外匯局行務委員陳婉寧說明，雖然DBU有明顯成長，進一步分析可以發現個人戶的存款持續減少，但是法人戶的存款增加更多，因此整體存款數字呈正成長。

陳婉寧指出，法人戶存款成長的主要原因是因國際債券到期。她進一步表示，約在7月底，有1檔人民幣26.75億元的債券到期，同時新增了4檔總價16.17億元的投資，一進一出仍有10.58億元的資金回到國內的投資機構，來不及進行下一個投資，便暫時「停泊」在存款帳戶之中。

陳婉寧說明，短時間看起來人民幣存款餘額增加，但若投資機構找到新的投資標的，人民幣存款水位就會再有變化。

觀察今天各天期人民幣存款利率最優銀行，1個月期以日盛銀行最高，利率為2.3%；3個月期以凱基銀行最高，利率為2.5%；6個月期是上海銀行最高，利率2.78%，9個月期日盛銀最高，2.6%，1年期以陽信銀行的2.8%最高。

今天公布的資料中，人民幣匯款總額為1251.37億元，較6月底衰退12.88%，陳婉寧分析，主要是受到電子業匯往中國的貿易貨款沒有像6月時那麼多，此外，7月投信匯出的投資金額也較少。（編輯：楊玫寧）1080815