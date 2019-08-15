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三星Note 10+買氣夯 電信商預購傳捷報

最新更新：2019/08/15 20:20
三星Galaxy Note10系列智慧型手機13日舉行在台上市記者會，同時也推出多款風格時尚配件，打造個人專屬特色。中央社記者謝佳璋攝 108年8月13日
三星Galaxy Note10系列智慧型手機13日舉行在台上市記者會，同時也推出多款風格時尚配件，打造個人專屬特色。中央社記者謝佳璋攝 108年8月13日

（中央社記者江明晏台北15日電）三星旗艦機Note10系列今天中午在台開放預購，電信商紛傳捷報，中華電信宣布預購額滿，台灣之星網路門市流量增至平日3倍；有7至9成的用戶青睞價格較高、螢幕較大的Note 10+。

三星Galaxy Note10系列首度以雙尺寸登場，分別為6.3吋螢幕的Note 10與6.8吋的Note 10+，主打S Pen遠端遙控升級與專業攝影功能。

台灣三星日前宣布，Galaxy Note10及Galaxy Note10+售價分別為新台幣3萬1900元、3萬6900元起，其中最高規版本的Note10+（12GB+512GB）售價更上看3萬9900元，各家電信商均推出資費方案，開賣時間為8月23日，今天中午開放預購。

中華電信今天下午發布新聞稿宣布預購額滿，中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，中華電信是業界唯一銷售Samsung Galaxy Note10全系列旗艦新機，也是唯一提供5CA的電信業者，此次和三星獨家合作提供Galaxy Note10+ 256GB、512GB星環藍特別色。

中華電指出，特別色被預購一空，再來以星環銀最夯，兩者總占比達6成。另外，Note10+預購量逾7成，顯示大尺寸螢幕為用戶首選。

遠傳初步觀察，用戶的詢問度與預購登記狀況均十分熱烈，其中以新色「星環銀」的反映最為熱烈，約占6成；有近7成的用戶選擇6.8吋的Note10+ 256GB，而3成則選擇6.3吋的Note10。另外，全新升級的 S Pen功能，無論是手寫辨識、遠端遙控功能都大進化也是用戶接受度頗高的主因。

台灣之星表示，網路門市在高買氣挹注下，流量增至平日3倍。初步觀察，台灣之星89%預購用戶選擇6.8吋的Note10+，而顏色方面，則是以「星環銀」最受預購用戶青睞。而在資費方面，台灣之星的用戶預購以搭配999元資費的占近7成。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙先前表示，台灣市場已備妥貨量，預估銷售將比前一代Note 9成長20%，Note 10+和Note 10的銷售比例約是70%和30%。（編輯：鄭雪文）1080815

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