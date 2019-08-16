前7月對美出口增幅近9年新高 資通產品表現亮眼

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）美中貿易戰打打停停逾1年，受台商回流及轉單效應帶動，台灣今年前7月對美出口年增近2成，為近9年最大增幅，其中以資通與視聽產品表現最亮眼，出口規模為2011年HTC手機輸美暢旺以來首見盛況。

根據財政部發布的最新統計通報顯示，美中貿易戰開打後，台灣對美出、進口規模均持續呈現提升，繼去年規模雙創歷史新高，統計今年1到7月，對美國出口261億美元、進口213億美元，也齊創歷年同期新高。

其中，前7月對美出口年增18%，創近9年最大增幅，前7月進口年增10.4%，也是近6年次高。進而，對美國市場出口占整體出口比重，也比去年同期提高了2.5個百分點，增至14%，為2007年以來最高，對美國進口占整體進口比重，也提升了1.4個百分點至13.1%，為2005年以來最高。

統計通報顯示，單看出口貨品，對美出口以資通與視聽產品表現最突出，前7月規模達80億美元，創下歷年同期次高，年增 56.4%，為2011年宏達電手機輸美暢旺以來首見盛況；主要受惠美中貿易紛爭帶動的台商產能回流及訂單移轉現象。此外，因台商在台產能提升，電機產品對美出口也呈現增加，前7月年增2成。

進口方面，自美國以機械產品進口為最大宗，今年1到7月累計年增13%，主要是受半導體機械設備增加帶動；對美進口產品占比次高的礦產品，前7月進口也年增 82%，刷新歷年紀錄，主因為2018年起頁岩油進口強勁擴增。（編輯：黃國倫）1080816