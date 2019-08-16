誠品未來拓點海外 採品牌授權顧問管理模式

（中央社記者江明晏台北16日電）誠品生活因導入IFRS16會計準則，今年EPS將低於去年，但扣除此因素，整體營運仍會成長。誠品未來傾向以品牌授權及顧問管理模式擴張海外、穩賺毛利。

誠品生活今天舉行法人說明會，財務長吳立傑表示，今年營收一定會優於去年，但因為IFRS 16會計準則導入，全年每股盈餘（EPS）勢必比去年7.32元下滑。

誠品上半年EPS為2.57元，低於去年同期的4.47元，主因導入IFRS 16會計準則，租賃項目認列方式的改變，租金成本會以使用權資產的方式反映到財報上的租賃負債，影響性是前高後低，估計全年EPS都會受影響。

吳立傑強調，這僅是會計準則的改變，如果去除這個因素，今年營運還是成長，主因來自去年南西店開業認列費用，致EPS處於近年來低谷，而餐旅事業群的工程進度認列營收獲利將在下半年啟動。

目前誠品生活在兩岸三地據點分別是台灣44家、香港3家、中國2家，若以經營模式區分，直營有48家、顧問管理1家，總營運面積為10萬5000坪。目前營收與獲利來源主要來自信義店、松菸店、南西店、勤美綠園道、蘇州、深圳等獨立大店。

展店計畫上，誠品生活今年9月27日將開出日本首店，誠品將以品牌授權與顧問管理的方式經營，顧問收入可直接挹注毛利，但今年只認列3個月，效益還不顯著。

誠品生活看好此模式在日本複製的速度會相當快速，未來在海外拓點也傾向以顧問管理的模式輸出，在台採此模式經營的還有勤美綠園道。法人分析，海外直營店投資龐大，耗費人力物力與時間，顧問管理模式對誠品風險相對小，能穩定挹注毛利。

觀察兩岸三地市場，誠品生活表示，上半年台灣同店營收成長率持平，今年蘇州店表現亮眼，同店營收成長近10%，香港上半年也持平，目前還在觀察「反送中」對零售事業的影響，而去年底開幕的深圳店面積雖為蘇州店的2/3，但看好當地消費力，目標深圳店未來營收能和蘇州店相當。

敦南誠品確定將於2020年熄燈，誠品生活表示，因大樓住客已逐漸搬遷，營收衰退近期已顯現，未來誠品會持續尋覓其他據點，讓敦南店重生，也不會讓24小時書店停止，至於營收缺口，未來會有其他店來補足。

誠品生活配息率近幾年都在8至9成，因為現金流不變，誠品生活表示，會讓股東「感覺手中股利不變」。

展望後續，誠品生活將以「全通路」為目標，打造會員經濟，增加額外營收，目前誠品在台已有220萬會員，在蘇州會員數約有15萬，而蘇州的來客主要以旅客為主，具備發展文化觀光的底蘊。（編輯：楊玫寧）1080816