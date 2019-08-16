107年每戶所得差距6.09倍 較106年微增

（中央社記者潘姿羽台北16日電）主計總處今天公布107年家庭收支調查，顯示每戶可支配所得差距6.09倍，較106年的6.07倍微增0.02倍；官員解釋，高所得家庭所得成長的速度比低所得家庭還要快是主要原因。

主計總處調查顯示，107年平均每戶家庭的可支配所得平均數為新台幣103.6萬元，較106年增1.7%。

若依每戶可支配所得高低，將戶數分為5組，107年最高20%家庭為209.9萬元，最低20%家庭每戶僅34.5萬元，雖然可支配所得雙雙較上年度成長，但高所得家庭的成長力道大於低所得家庭，使得所得差距倍數擴大至6.09倍。

媒體詢問，這是否反映台灣的所得分配有惡化的情況，主計總處主計長朱澤民表示，以「每戶」計算的所得會受到戶內人口數消長影響，若依「每人」可支配所得重新排序，並計算所得差距倍數，107年為3.90倍，較106年的3.89倍，僅微增0.01倍。

朱澤民表示，每人可支配所得差距增加0.01倍，這差距大不大，每人心中都有一把尺，但全世界各國都有這樣的現象；隨著全球專業分工、知識經濟發展、人口老化及家庭結構改變，各國多呈擴大趨勢。

朱澤民並指出，政府持續推行各項社會福利措施，也有助於縮減所得差距。（編輯：林興盟）1080816