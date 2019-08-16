台股週線下跌73.6點 市值減2192億元
最新更新：2019/08/16 22:30
（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所統計，加權指數今天收在10420.89點，週線下跌73.6點，跌幅0.7%。上市公司總市值新台幣31兆5102.84億元，較上週減少2192.09億元，減幅約0.69%。
證交所指出，產業別指數漲幅以電子零組件類指數上漲1.35%最大，跌幅以觀光類指數下跌4.52%最大；未含金融類指數下跌55.98點，跌幅約0.64%；未含電子類指數下跌187.1點，跌幅約1.29%；未含金融電子類指數下跌167.33點，跌幅約1.38%。
依證交所統計資料顯示，本週集中交易市場總成交金額6346.26億元，全體上市股票成交金額5841.21億元，股票成交量周轉率1.74%。
各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1303.33億元，占全體上市股票交易金額22.31%；電子零組件類1105.88億元、光電類734.45億元，分別占全體上市股票交易金額18.93%及12.57%。
成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類7.48%、資訊服務類6.41%、光電類4.29%。
累計今年初開盤迄今共149個交易日，集中市場總成交金額17兆2315.51億元，市場日平均成交金額1156.48億元，股票成交量周轉率44.3%，股票日平均成交量周轉率0.3%。（編輯：張良知）1080816