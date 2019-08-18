全球股市震盪整理 台股看國際變數5G概念股續揚

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股17日收紅，台股上週週線下跌73.6點，展望台股後市，法人指出，國際仍有不確定變數，第3季中下旬全球股市震盪整理，台股5G概念股續揚，其他漲多個股可逢高減碼。

市場期待美中貿易戰有所進展、加上經濟衰退憂慮緩和，美股17日收紅，道瓊工業指數終場上漲306.62點，或1.20%，收在25886.01點；標準普爾500指數上漲41.08點，或1.44%，收在2888.68點。以科技股為主的那斯達克指數上漲129.375點，或1.67%，收在7895.992點。

台股16日反彈上揚93點，終場收在10420.89點，收復年線約10373點和5日線約10402點，成交值來到新台幣1188.77億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超99.36億元。

加權指數上週週線下跌73.6點，跌幅0.7%。上市公司總市值新台幣31兆5102.84億元，較前一週減少2192.09億元，減幅約0.69%。

展望國際股市走勢，日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，整體國際局勢短期面臨較多不確定變數，預估第3季中下旬全球股市將面臨漲多整理局勢。

不過美國聯準會（Fed）在7月底宣布降息1碼，預計8月結束縮表，歐洲中央銀行（ECB）可望在9月利率會議進行降息，日本也維持貨幣寬鬆，三大經濟體持續貨幣寬鬆，有利全球股市第4季重啟資金行情。

觀察美股走勢，宏遠投顧研究部副總經理陳國清分析，若近期美股未出現像樣的反彈，美股氣勢恐轉弱，需留意美股再出現往下修正的情況，往後幾天須謹慎觀察美股。

觀察台股後市，陳國清表示，近期台股除了持續關注美中貿易及美股漲跌外，尚需留意股票籌碼、外資買賣超、產能擴充情況，許多強勢個股股價越漲越高，未來報酬率將大減、上檔壓力也會越來越重，建議對台股漲多個股逢高減碼，高出低進，並且逢高降低持股比重，持盈保泰。

若從台股族群類股來看，黃俊斌預期，5G、高速運算、人工智慧等需求有利整體半導體基本面持續擴張，其中半導體廠及光學廠釋出對5G基本面包含基地台與手機的期待，也帶動台股5G概念股上漲。

此外今年下半年受惠中國高階手機以及iPhone新機發表，有助光學鏡頭廠動能轉強，明年受惠手機鏡頭量增，規格也提升，包括廣視角、擴增實境（AR）、潛望式等，有利相關族群業績成長。

陳國清指出，近期資金集中電子股，尤其在銅箔基板（CCL）、散熱、網通、部份IC設計、功率放大器（PA）、光通訊等族群，建議高出低進。

若從傳產股來看，陳國清表示，近期傳產股價表現較佳者，多是公布第2季季報及未來展望優於預期者，可留意水泥、運動休閒相關供應鏈、自行車零組件等產業、股價有先行拉回修正的越南概念股及生技股等產業，此外台股有沾上稀土礦產及提煉的公司，股價有題材可短線操作。（編輯：趙蔚蘭）1080818