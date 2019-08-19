人口住宅普查順應社會變遷 同婚長照納問項

主計總處19日舉辦「人口及住宅普查－創意短片競賽活動」記者會，宣布第一波宣導活動開跑，主計長朱澤民表示，109年9月至10月間將進行人口及住宅普查，希望各界配合。中央社記者潘姿羽攝 108年8月19日

（中央社記者潘姿羽台北19日電）主計總處人口及住宅普查將在109年9月至10月間於全國各地辦理訪查工作，為了順應社會變化及人口結構改變，這次人口及住宅普查將「同婚」納入婚姻選項，關於「照護」的問項也更細膩。

主計總處每10年辦理一次人口及住宅普查，將在109年9月至10月間於全國各地進行訪查，預計普查400萬人、約100萬戶；由於資料訊息龐大，普查結果將在110年發布。

主計長朱澤民表示，為了瞭解社會情況、需求，主計總處與內政部、衛生福利部甚至文化部交換意見後，調整並新增部分問項；舉例來說，法律通過同性婚姻後，這次普查多了「同婚」選項，隨著人口高齡化，照護需求的問項也更加細膩。

為了強化民眾對普查的了解，增進各界支持與配合，主計總處今天舉辦「人口及住宅普查－創意短片競賽活動」記者會，宣布第一波宣導活動開跑，邀請全國各公私立高中職及大專院校同學，拍攝2至3分鐘的創意短片，介紹人口及住宅普查。

朱澤民表示，總獎金高達新台幣30萬元，大專院校首獎9萬元、高中職首獎5萬元，徵件時間至10月25日止，預定於11月23日舉行頒獎典禮。

主計總處也在記者會透過創意相聲解釋人口普查的方式，普查員會出示證件、行政院主計總處的公文，以證明身分，若民眾仍有疑慮，可致電中央或地方政府、村里長辦公室詢問。

此外，普查員有「3不」，不會要求民眾的存摺印章、不會問普查表以外的資料、不會洩漏個人資料，希望民眾可以放心配合普查。（編輯：楊玫寧）1080819