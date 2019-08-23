富邦金今年無增資計畫 3步驟調整資本

（中央社記者劉姵呈台北23日電）富邦金今天舉辦法說會，針對富邦銀行入選系統性重要銀行，需額外提列4%資本，富邦金控總經理韓蔚廷表示，目前各級資本適足率都已大於2021年法定及內控標準，且今年無增資計畫。

台北富邦銀行入選系統性重要銀行（D-SIBs），金融監督管理委員會要求需額外提列2%的緩衝資本和2%的內部管理資本，合計4%，相當於2023年之前法定資本適足率需逐年提高1%。

市場關注富邦金是否像國泰金一樣有增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷今天表示，每家銀行風險承受能力不一樣，其他的金控要增資一定有其深層的考量，「我們的考量是，根據目前的規劃，沒有增資的需要」。

根據富邦金公布的台北富邦銀行合併資本適足率與金管會D-SIBs標準來看，第1類資本適足率為10.4%，高於法定標準的7%，此外，第2類上半年資本適足率也有11%，高於法定標準的8.5%；第3類上半年資本適足率有13.1%，同樣高於法定標準的10.5%。

韓蔚廷強調，將持續厚植資本水準，希望在主管機關規定4年緩衝期之內，儘速達標。不過，他也表示，增提4%一方面是責任加重，另一方面是讓聲譽加分，也因應資本適足率提高，會加重資本成本（Capital cost），因此，占資本較重但報酬較低的業務，這幾年來一直都在調整。

若金管會同意改變計算方式，資本適足指標算法不一樣後，韓蔚廷也說，有機會達標；他認為，這不僅是銀行界的共識，而是國際的趨勢，不是為了系統性銀行才適用，而是全體銀行都適用。

對於未來資本規畫，北富銀總經理程耀輝表示，將依3步驟調整，第一，積極準備AIRB法（內部評級法）的申請及新版標準法下房貸LTV法計算風險性資產；第二，維持股東權益報酬率ROE下能提高資產運用效率，並提升低資本耗用的手續費業務比；第三是兼顧盈餘配發與北富銀資本累積進行安排。

韓蔚廷也表示，以財政部預估可望為市場帶來1000億至2700億元的資產流入估算，受惠於境外台商資金回流，北富銀將努力爭取300億至600億元商機，預估可為公司財富管理手續費收入貢獻約3億元至8億元。

富邦金7月份稅後淨利145.64億元，累計今年前7月稅後淨利422.33億元，每股盈餘（EPS）4.13元。至今年6月底，總資產首度突破8兆元大關，達8兆1197億元，較去年同期成長12.9%；淨值達5541億元，較去年同期成長9.6%，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.7%及10.9%。（編輯：楊玫寧）1080823