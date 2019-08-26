更多編輯台推薦新聞：
日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛
娛樂

日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛

川普屢喊降息 自家企業疑可年省數百萬美元利息
國際

川普屢喊降息 自家企業疑可年省數百萬美元利息

奧地利人愛用實體貨幣交易 政黨競選力倡現金權
國際

奧地利人愛用實體貨幣交易 政黨競選力倡現金權

影片／快樂嬤86歲辭世 最老網紅無法實現環台約定
生活

影片／快樂嬤86歲辭世 最老網紅無法實現環台約定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研華攜手日本電信網路公司 開發工業物聯網平台

最新更新：2019/08/26 10:01

（中央社記者吳家豪台北26日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布與日本電信網路公司IIJ合作，於日本發展研華工業物聯網軟體平台WISE-PaaS事業，將於日本提供可視化及遠端監控工業設備等物聯網解決方案。

研華發布新聞稿表示，研華與Internet Initiative Japan（IIJ）將共同於日本發展WISE-PaaS事業，並針對日本市場開發全新的WISE-PaaS JP（暫定）工業物聯網軟體平台，並整合IIJ具高安全性網路及雲端服務，將於2020年1月起由研華提供服務。

研華指出，與IIJ將以擴大日本市場工業物聯網事業為目標，在雙方優勢的技術與服務相輔相成下，提供從應用到硬體、雲端、網路、安全方面等一站式的WISE-PaaS JP服務。

研華自2016年起積極發展WISE-PaaS，可採集各式工業設備的即時數據，並提供視覺化工具，可用於管理車床機械等生產設備，或藉由設置於生產線的工業級電腦與裝置即時掌握設備與生產線稼動率。除了針對製造業設計之外，也可運用於物流、運輸、交通、能源等行業。（編輯：趙蔚蘭）1080826

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報