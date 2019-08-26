研華攜手日本電信網路公司 開發工業物聯網平台

（中央社記者吳家豪台北26日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布與日本電信網路公司IIJ合作，於日本發展研華工業物聯網軟體平台WISE-PaaS事業，將於日本提供可視化及遠端監控工業設備等物聯網解決方案。

研華發布新聞稿表示，研華與Internet Initiative Japan（IIJ）將共同於日本發展WISE-PaaS事業，並針對日本市場開發全新的WISE-PaaS JP（暫定）工業物聯網軟體平台，並整合IIJ具高安全性網路及雲端服務，將於2020年1月起由研華提供服務。

研華指出，與IIJ將以擴大日本市場工業物聯網事業為目標，在雙方優勢的技術與服務相輔相成下，提供從應用到硬體、雲端、網路、安全方面等一站式的WISE-PaaS JP服務。

研華自2016年起積極發展WISE-PaaS，可採集各式工業設備的即時數據，並提供視覺化工具，可用於管理車床機械等生產設備，或藉由設置於生產線的工業級電腦與裝置即時掌握設備與生產線稼動率。除了針對製造業設計之外，也可運用於物流、運輸、交通、能源等行業。（編輯：趙蔚蘭）1080826