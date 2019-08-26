台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

（中央社記者潘姿羽台北26日電）全球吹起降息風，不過台灣經濟研究院所長吳孟道指出，台灣央行9月降息的機率不高，除了第2季經濟成長率數字優於預期，經濟基本面有撐，今年是以內需為導向，為了避免拉升進口成本，央行應不會降息。

台經院今天舉行景氣動向記者會，除了美中貿易戰升溫的影響，媒體也相當關注全球貨幣政策的走向。

吳孟道表示，美國聯準會利率動向是市場指標，不過美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在央行年會上的發言，並沒有釋出降息循環的訊息，市場對於下次聯準會降息的預測也從9成以上，大幅降至8成多。

吳孟道指出，美國聯準會的做法會影響到台灣央行，此外，台灣第2季經濟成長率明顯優於預期，加上當前台灣經濟需仰仗內需，降息可能造成新台幣貶值壓力，拉升廠商進口設備成本；從這些因素來推測，台灣央行第3季大概也不會降息。

儘管紐西蘭、菲律賓、印度、印尼等國相繼降息，吳孟道表示，這些國家降息其實有各自的考量，以紐西蘭來說，是主要原料大宗商品出口國，對景氣波動很敏感，全球貿易紛爭及經濟走緩帶來的衝擊比較大，因此選擇以降息因應。

至於菲律賓、印度、印尼，吳孟道指出，這些國家之前都有升息，比較有空間，現在全球經濟前景充滿不確定性，便採取「預防性降息」的措施。

相較之下，吳孟道表示，台灣先前沒有跟進升息，現在也沒有降息的必要，更何況經濟基本面穩固，又以內需為支撐力道，更加沒有急迫降息的理由。（編輯：蘇志宗）1080826