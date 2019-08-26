更多編輯台推薦新聞：
早安世界》林昀儒拍落奧運銅牌歐夫恰羅夫 捷克桌球公開賽奪冠
早報

早安世界》林昀儒拍落奧運銅牌歐夫恰羅夫 捷克桌球公開賽奪冠

日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛
娛樂

日本國民樂團恰克與飛鳥出道40週年 飛鳥宣布單飛

川普屢喊降息 自家企業疑可年省數百萬美元利息
國際

川普屢喊降息 自家企業疑可年省數百萬美元利息

奧地利人愛用實體貨幣交易 政黨競選力倡現金權
國際

奧地利人愛用實體貨幣交易 政黨競選力倡現金權

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
文化+／Woodstock：傳頌50年的烏托邦 3天3夜的愛與音樂
首頁 / 產經

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

最新更新：2019/08/26 12:09

（中央社記者潘姿羽台北26日電）全球吹起降息風，不過台灣經濟研究院所長吳孟道指出，台灣央行9月降息的機率不高，除了第2季經濟成長率數字優於預期，經濟基本面有撐，今年是以內需為導向，為了避免拉升進口成本，央行應不會降息。

台經院今天舉行景氣動向記者會，除了美中貿易戰升溫的影響，媒體也相當關注全球貨幣政策的走向。

吳孟道表示，美國聯準會利率動向是市場指標，不過美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在央行年會上的發言，並沒有釋出降息循環的訊息，市場對於下次聯準會降息的預測也從9成以上，大幅降至8成多。

吳孟道指出，美國聯準會的做法會影響到台灣央行，此外，台灣第2季經濟成長率明顯優於預期，加上當前台灣經濟需仰仗內需，降息可能造成新台幣貶值壓力，拉升廠商進口設備成本；從這些因素來推測，台灣央行第3季大概也不會降息。

儘管紐西蘭、菲律賓、印度、印尼等國相繼降息，吳孟道表示，這些國家降息其實有各自的考量，以紐西蘭來說，是主要原料大宗商品出口國，對景氣波動很敏感，全球貿易紛爭及經濟走緩帶來的衝擊比較大，因此選擇以降息因應。

至於菲律賓、印度、印尼，吳孟道指出，這些國家之前都有升息，比較有空間，現在全球經濟前景充滿不確定性，便採取「預防性降息」的措施。

相較之下，吳孟道表示，台灣先前沒有跟進升息，現在也沒有降息的必要，更何況經濟基本面穩固，又以內需為支撐力道，更加沒有急迫降息的理由。（編輯：蘇志宗）1080826

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報