倉佑布局純電動車應用 觀察中國車市走勢

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）汽車零組件廠倉佑布局純電動車應用，電動車馬達定子本體技術，已獲得歐洲車廠肯定，另外持續觀察中國車市走勢。

倉佑今天下午參加證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會。展望市場布局，倉佑發言人黃富貞表示，北美市場以自動變速箱為主，歐洲以自動變速箱、雙離合器變速箱為主，中國以自動變速箱、無段變速相、雙離合器變速箱為主。

因應純電動車和油電混合車發展趨勢，倉佑深耕驅動馬達和傳動系統，其中電動車馬達定子本體技術，已獲得歐洲車廠肯定，持續爭取更多開發案。

觀察中國車市，倉佑執行副總經理郭文塘不諱言指出，去年底中國車市不佳，倉佑業績部分受到牽動，目前持續觀察中國車市走勢。

若從市場比重來看，今年上半年北美占倉佑整體業績比重約55%，亞洲占比約3成，歐洲占比約13%到14%。從產品別來看，汽車類變速箱零組件占比約78%，重型卡車離合器零組件占比約1成，產業機械類零組件占比約8%。售後維修市場（AM）占比約18%，原廠委託製造（OEM）占比約68%，OES占比約13%。

倉佑今年上半年合併營收9.55億元，較去年同期14.17億元減少32.5%，上半年稅後淨利4202萬元，較去年同期9269萬元減少54.6%，上半年每股稅後純益0.41元，低於去年同期EPS 0.9元。（編輯：鄭雪文）1080826