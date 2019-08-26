定穎擬出售桃園廠 資遣420名員工

（中央社記者江明晏台北26日電）中美貿易戰詭譎，導致客戶下單保守衝擊營運，PCB廠定穎將出售桃園廠，並資遣部分員工，產能轉往海外，預計10月18日拍板交易案，法人估，定穎將於第4季認列處分利益。

印刷電路板（PCB）廠定穎已在13日公告，配合桃園廠產能移轉，擬以標售方式出售桃園廠的土地及廠房；預計10月18日開標並宣布結果，底價新台幣8億2000萬元，價高者得。

法人初估，定穎可望在第4季認列3到4億元的收益。

定穎電子目前除了桃園市龜山區桃園廠，另外在中國大陸江蘇省昆山市、湖北省黃石市，設有生產據點。

定穎說明，中美貿易戰牽動國際局勢，導致市場對景氣產生疑慮，客戶因此下單保守，平均每個客戶都減少1到2成的訂單，今年首季拉貨也延遲或減少，因此決議優化生產，處分桃園廠包括土地、廠房等資產，產能轉往海外，但台灣還是有營運總部，保留研發、接單等服務團隊。

定穎表示，台灣廠雖主要生產高階產品，但營運長年虧損，定穎僅有2%的營收是直接出口到美國市場，因此倒不是因為關稅衝擊，而是客戶對景氣不明，下單減少影響。

定穎並在15日向桃園市政府提報大量解僱計畫書，預計於10月15日解僱420名員工，勞動局今天表示，市府除派員入廠訪視，也將辦理失業給付說明會，並協助員工轉職。

定穎強調持續協助員工轉職，包括留任營運總部、轉至海外工廠任職、與同業接洽轉介員工就業等。（編輯：鄭雪文）1080826