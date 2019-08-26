美中貿易戰再升溫 瑞銀估人民幣年底貶至7.2元

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）美中貿易摩擦再升溫，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤今天表示，預計今年底人民幣兌美元匯率將貶至7.2元，至2020年為7.3元。

汪濤認為，美中雙方在今年內、甚至到2020年都可能難以達成貿易協定，美國國內對中國立場普遍強硬，同時美國聯準會（Fed）隨時可以進一步放鬆貨幣政策來減輕貿易摩擦對經濟衝擊，目前尚不清楚有哪些因素或契機，會促使美方停止升級貿易摩擦、與中方達成貿易協定。

汪濤指出，美國仍能進一步升級貿易摩擦，包括加徵更高的關稅、擴大對中國的出口限制，或對部分中國實體實施金融制裁。對中國而言，8月初美國意外宣布加徵新的關稅、繼續對華為實施科技出口限制，已使中國態度更趨強硬，可能也不會因國內經濟下行壓力增大而有大幅轉變。

汪濤估算，本次加徵關稅可能在未來12個月，拖累中國GDP成長率30個基點，與前一次估算相同，若美國對全部中國出口產品加徵25%關稅，則2020年中國GDP成長率可能放緩至5.5%，不過，今年GDP成長率仍有望保持在6%以上。

汪濤表示，預計中國央行會加碼貨幣寬鬆，包括降準、增強融資支持，或提高地方政府專項債券發行額度，完善社會保障體系等；同時預計中國政府會繼續深化改革，擴大開放，中國央行會謹慎管理人民幣匯率，但會允許人民幣小幅貶值，預計2019年底人民幣兌美元匯率將為7.2元，2020年至7.3元。（編輯：楊玫寧）1080826