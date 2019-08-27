智慧顯示展 元太秀全彩及可摺疊電子紙技術

（中央社記者潘智義台北27日電）電子紙領導廠商E Ink元太科技今天表示，有別於只能秀出3色的彩色電子紙，將在智慧顯示展展出能秀出各種顏色的全彩彩色電子紙，以及可摺疊電子紙技術。

元太科技總經理李政昊表示，電子紙發展10多年以來，均以黑白顯示為主，元太投入資源持續開發，且精進彩色電子紙技術，2019年是電子紙彩色元年，從黑白紅、黑白黃3色電子紙，到全彩電子紙，提供各種彩色顯示技術及全尺寸產品，滿足客戶在零售、交通、物流、醫療，及教育領域的市場需求。

李政昊指出，此次參與智慧顯示展的全彩彩色電子紙，除以48片13.3吋呈現比擬傳統紙張印刷海報顯示效果的產品優勢外，並以零售、教育、交通等不同情境的應用，展示13.3吋、26.6吋的廣泛應用性。

此外，元太也將展示刷新率不到3秒，換頁速度更加精進的彩色電子紙技術。

可摺疊電子紙方面，元太首度於亞洲大型展覽公開的32吋可摺疊電子紙顯示器，可展示全幅的建築藍圖，加上可摺疊讓此應用具備易於攜帶的特性，適用於建築與工程領域。

元太說明，延續「電子紙：智慧城市與物聯網的最佳顯示器」主軸，將於8月28至30日舉行的2019智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）展出彩色、軟性、曲面、無電池等前瞻電子紙技術。（編輯：楊玫寧）1080827