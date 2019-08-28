科技部攜手台美生技產業 打造經濟成長引擎

科技部贊助，第3屆台美生物科技研討會24日、25日在加州大學爾灣分校舉行，超過200名南加州及台灣生物科技領域的重要人物參加。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長張揚展表示，生醫產業列為政府「5加2產業創新計畫」，希望成為下一個台灣經濟成長的引擎。（駐洛杉磯辦事處科技組提供）中央社記者林宏翰傳真108年8月28日

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）為了「打造下一個台灣經濟成長的引擎」，科技部贊助的第3屆台美生物科技研討會近日落幕，超過200名南加州及台灣生物科技領域的重要人物參加。

生物科技是南加州重要產業，洛杉磯的生醫研究、爾灣地區的醫材，加上聖地牙哥的生技產業，構成全球重要的生物科技產業聚落，許多台灣生技人才、企業及新創公司都在這裡聚集。

這場研討會是由南加台灣生物科技協會（SoCal Taiwanese Biotechnology Association）主辦，24日、25日兩天在加州大學爾灣分校（UCI）舉行，駐洛杉磯辦事處科技組組長張揚展致開幕詞。

張揚展表示，生醫產業列為政府「5加2產業創新計畫」，希望成為下一個台灣經濟成長的引擎；生醫生態系統在政府努力下，已有相當程度改善。他鼓勵台美兩地生技界人士擴大交流，協助台灣生醫產業發展。

台灣企業家賴正光創辦的百進生技（BioLegend）也是研討會的重要贊助單位。百進5月在聖地牙哥啟用一座造價1億4000萬美元（約新台幣44億元）園區，副總裁楊江家玢表示，現有超過50個工作職缺，歡迎年輕新血加入。

研討會上，有19名跨領域講者登場，探討轉譯醫學研究、生物產業革新、生物醫學工程、生物科技公司及藥廠等趨勢。

講者包括愛力根（Allergan）製藥公司處長布羅伊德（Ron Broide）、維梧創投（Vivo Capital）合夥人馬海怡、UCI生物工程系教授李伯晃、南加大（USC）生醫工程系主任熊克平、USC洛杉磯兒童醫院（CHLA）副教授連慶齡、USC新成立的艾利森轉譯醫學研究所首席科學及創新主管李思賢、Belite Bio共同創辦人王正琪等人。

李思賢曾在美國國家癌症研究所所長辦公室擔任健康科學主管，參與美國癌症「射月」計畫。他介紹艾利森轉譯醫學研究所的癌症研究計畫，包括應用蛋白質組織研究成果網絡，分享分子特徵數據的國際合作，及癌症試點中的血液分析圖譜等。

熊克平則是美國醫學和生物工程研究所創始人，介紹他研究的超聲切換器、高頻超聲成像，以及在細胞生物工程的應用。（編輯：陳永昌）1080828