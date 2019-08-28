智擎：大股東東洋不會賣股 不排除加碼

（中央社記者韓婷婷台北28日電）智擎今天舉行法說會，為新任總經理胡宇方的處女秀，表示除了既有2大產品外，將規劃3至5個新產品，另外董事長孫致中則強調，大股東東洋不會賣股，股價太低不排除加碼。

孫致中為大股東東洋的法人代表，他指出，研發團隊沒有任何異動，請大家放心，智擎6月董監改選過後，東洋在董事會席次有增加，所以必須負責任，現在智擎股價的確有超跌的情形，東洋不會再賣股票，甚至在股價低時不排除增加持股。

他指出，智擎帳上現金有新台幣30餘億元，錢需要留著準備進行另外的投資，由於庫藏股對股價幫助不大，不會考慮實施。

胡宇方表示，目標是希望2025年成為亞洲指標新藥公司，未來除了現有2大產品持續發展外，也規劃新增3至5個產品，希望產品組合涵蓋短中長期，預計1年內就會孵出。

胡宇方指出，安能得在歐洲銷售穩定成長中，目前每1季貢獻約100萬美元授權金，台灣銷售則超乎預期，今年業績目標1.2億元已經快達到。日本藥證於3月已經送件，未來授權金可望逐步加溫。

已取得軟組織肉瘤歐洲許可的Hensify，將啟動亞洲授權，也獲夥伴邀請參與頭頸癌二/三期臨床試驗，預計明年初拍板。（編輯：鄭雪文）1080828