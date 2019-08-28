餐飲市場大者恆大 法人看好豆府規模經濟

（中央社記者江明晏台北28日電）豆府為台灣韓式連鎖餐廳龍頭，預計9月下旬上櫃，法人看好，台灣餐飲市場「大者恆大」趨勢明確，豆府具規模經濟，未來也跨足越式、中式料理多角化經營，更有助拓展動能。

豆府成立於2008年，在台北市敦南商圈開創第一個韓式品牌「涓豆腐」，目前共有5大品牌，清一色都是韓式料理，分別在2015年6月開立韓式燒肉品牌「韓斤麻浦」、同年成立「銅盤嚴選韓式烤肉」，2016年開立「北村豆腐家」、2017年開出「韓姜熙的小廚房」，10年內穩坐台灣韓式料理連鎖餐廳龍頭。

豆府今天舉辦股票上櫃前業績發表會，預計9月下旬上櫃，送件參考價暫定115元。豆府續3年度營收分別為新台幣7.7億元、9.3億元及11.1億元，營業額年增率在2016年達39.32%，2017年則有20.88%，2018年的年增率為18.95%。

法人看好，豆府去年純益率10.42%，優於瓦城的8.21%，主要來自豆府旗下品牌目前均為韓式料理，原物料共用性高，有助於大量採購議價、加上人才和成本控管得宜，獲利表現亮眼。

法人看好，台灣餐飲市場往「大者恆大」趨勢邁進，豆府為台灣規模最大的韓式連鎖餐廳，有規模經濟效益，未來除了韓式也將跨足越式、中式料理，多角化經營，也拓展海外市場動能。

吳柏勳表示，豆府今年將以現有品牌持續展店、深化在台布局，除在台搶下市占率，豆府更將跨足非韓式料理，下半年陸續以代理等方式，開出百年越南河粉、米其林泰式炒河粉、五星主廚牛肉麵3大品牌展店，搶平價、商場美食街市場。

豆府今年上半年已經展出4店，全年展店目標12家，受惠展店效應，今年1至7月營收7.8億元，年增28.23%，上半年每股純益3.14元。下半年隨著展店動能，法人看好，豆府今年營收和獲利會續創新高。

對明年展店計畫，豆府指出，現有韓式品牌布局明確，已有基本動能，加上3到4個品牌加持，整體看法積極樂觀。（編輯：鄭雪文）1080828