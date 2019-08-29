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首頁 / 證券

美國那斯達克100期貨 期交所9/30上市

最新更新：2019/08/29 08:13

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台灣期貨交易所將於9月30日上市美國那斯達克100期貨（UNF）、以及櫃買中心富櫃200指數期貨（G2F）。

期交所新聞稿指出，那斯達克100期貨推出後，期交所將是美國境外第一家掛牌那斯達克100期貨，也是除美國外同時掛牌美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨三項商品的交易所。

期交所表示，這可提供交易人無需承擔匯率風險，可享一站式購足服務，並滿足三商品間價差及策略需求。

此外，那斯達克100期貨及富櫃200期貨均可作為相關權證、ETN及ETF等現貨發行業者及交易人避險及套利管道。

期交所指出，那斯達克100成分股是自Nasdaq上市股票挑選不含金融業市值前100大公司，科技業比重達5成以上，成分股包括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等，與台灣電子產業二市場具高度關聯性。

期交所那斯達克100期貨採新台幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶交易，參與美國科技產業市場，提供交易人多元操作工具，期交所希望為台灣期貨市場注入新動能，提升國際競爭力。

另外櫃買富櫃200指數成分股是代表台灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成；電子及生技產業市值權重約占86%，成分股較為集中。

期交所指出，富櫃200指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，可有效追蹤走勢。富櫃200指數期貨上巿後，國內指數期貨商品線將更完備，可望成為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢新指標。（編輯：黃國倫）1080829

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