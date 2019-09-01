5G發展不畏貿易戰 台灣半導體廠受惠可期

（中央社記者張建中新竹1日電）美中貿易戰持續延燒，雖然可能對全球經濟及產業景氣添增變數，不過，各國紛紛加速5G發展，中國廠商「去美化」，台積電等多家台灣半導體廠可望從中受惠。

美國針對中國銷美的3000億美元商品加徵10%關稅提高至15%，部分自9月1日起上路。法人指出，未來只能期待美中貿易談判能有正面消息，能讓關稅大戰提早結束，或是改課較少的關稅。

在產業方面，據台積電觀察，美、中、日、韓等國家紛紛加速5G發展，5G與高效運算客戶2020年對5奈米製程需求強勁，台積電為此決定加速5奈米製程產能建置，今年資本支出金額將高於原訂的100億至110億美元規模。

手機晶片廠聯發科也認為，全球5G市場狀況較3個月或6個月前樂觀，預期2020年全球5G手機可望達1.4億套規模。

聯發科本身對市占率有高度期待，法人也看好聯發科5G智慧手機晶片產品可望有不錯發展，預期2020年將出貨2200萬套，2021年出貨量將進一步倍數增加至8700萬套規模。

除5G商機外，中國廠商在歷經華為事件及美中貿易戰的威脅後，「去美化」趨勢成形，也讓不少台灣半導體廠受惠中國客戶轉單，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力指出，中國半導體自給率僅21%，是台廠填補缺口的機會。

射頻（RF）晶片廠立積第3季營運便可望受惠中國客戶轉單效益，法人預期，立積第3季營收有機會季增2成水準，並改寫歷史新高紀錄。

矽智財（IP）廠力旺也表示，在中國的商務有相當大進展，已有14奈米客戶產品設計定案（tape out），成功導入中國最大IC設計廠的安全監控產品領域。

除美中貿易戰外，日韓貿易戰也讓部分台灣半導體廠有機會受惠，面板驅動IC廠聯詠指出，中國主動式有機發光二極體（AMOLED）廠的產品可望加速獲得品牌廠採用，將連帶有利聯詠AMOLED驅動IC出貨。（編輯：張良知/楊凱翔）1080901