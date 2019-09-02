聯詠受惠OLED商機 美系外資目標價240元

（中央社記者吳家豪台北2日電）美系外資看好IC設計廠聯詠受惠中國積極發展OLED面板，將帶動平均售價及獲利率上揚，加上TDDI穩定貢獻，首度將聯詠納入追蹤個股，給予買進評等和目標價240元。

聯詠股價今天上漲3元開出，盤中最高來到194元、漲幅約4.3%；至10時5分左右，成交量超過8600張。

美系外資發布研究報告指出，中國大陸積極擴張OLED（有機發光二極體）面板技術，預期2021年產能將倍增，潛在市場規模上看20億美元（約新台幣627億元）；聯詠在中國IC設計市占超過70%，外資推估2021年前OLED驅動IC將貢獻營收2.63億美元、挹注每股盈餘（EPS）新台幣3.6元。

美系外資指出，在終端市場需求波動的情況下，聯詠的大型面板驅動IC（DDI）毛利率仍穩定維持在25%到30%的水準；儘管整合觸控暨驅動IC（TDDI）成長放緩，仍預期TDDI將轉變為穩定的獲利貢獻來源，可望挹注獲利10%以上。受惠於成本降低和產品組合優化，聯詠毛利率預期將從2018年的31%逐漸提升到2019年31.8%、2020年32.2%、2021年32.4%。

美系外資認為，除了OLED趨勢之外，2021年起將看到更多整合面板驅動IC、觸控控制器、指紋辨識感應器的需求，聯詠有望搶攻市占並維持獲利能力，故給予「買進」投資評等，目標價設在240元。（編輯：楊凱翔）1080902