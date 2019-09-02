新iPhone帶動 法人看好電子主流趨勢

（中央社記者韓婷婷台北2日電）9月開始進入電子產業旺季，包括返校潮時節及新iPhone即將登場，且電子商品必須為年底感恩節與聖誕節率先鋪貨，法人看好電子主流趨勢，相關具題材個股將受關注。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，9月起為電子商品的出貨旺季，預期電子族群仍為市場的主流所在，其中返校潮所帶動的相關商品需求包括NB、PC、DRAM、遊戲機等，業績維持成長的勤誠、技嘉與神達可留意。

另外，蘋果iPhone新機即將登場，亮相前市場評價兩極，蔡明翰認為，市場大多因今年新機屬於5G手機前的過渡機種而看淡銷售；但由於去年iPhone銷售基期低，加上蘋果法人說明會仍對於下半年iPhone展望相對樂觀，可關注供貨比重增加或者新加入供應鏈的廠商。

例如新iPhone將天線轉換成Modified PI的新規格，因此供貨廠商將由日商轉為臻鼎與台郡，預期第3季業績將有爆發性的成長，另外，同為PCB族群的燿華因蘋果訂單回流，加上非蘋陣營需求回升，業績面也將持續加溫。

蔡明翰表示，9月電子族群另外值得關注的是第4季歐美消費旺季的鋪貨效應，今年底消費旺季最大的市場焦點將落於5G手機，今年為5G元年，5G傳輸特性包括大寬頻、高效率及低延遲，除基礎建設外，後續仍有大量應用等著連接。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，不管全球經濟會有多不穩定，5G的趨勢不會改變，因為各國政府看到它的重要性；加上台商資金回流及美國降息的資金寬鬆效應仍在，台股不至於受到全球經濟表現影響而下跌太多。

然而，5G真正的爆發性成長預期落在明、後年，短期內台股應會在目前的價位上下盤整，詹祖光建議接下來等股價回落再低接，並選擇產業內前一或二名及財務結構良好的優質企業股票，在不確定性中等待明年5G行情。（編輯：郭萍英）1080902