更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

南韓65.4%企業將發秋節獎金 比例較去年少

最新更新：2019/09/02 14:34

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）南韓經營者總協會發布民調結果顯示，今年中秋景氣不如去年，65.4%受訪的企業將發給員工秋節獎金，比例比去年少4.8個百分點。

南韓將中秋節稱為「秋夕」，是韓民族返鄉掃墓祭祖探親的最大民俗節日，在農曆8月15日中秋節前後數天定為國定連假，讓離鄉背井的民眾可返鄉探親。

南韓「中央日報」指出，南韓經營者總協會表示，協會8月19日到23日針對538家公司調查的結果顯示，76.4%決定今年中秋連休期間（9月12日到15日）的平均休息天數為4天，比例最高，休息3天以下的企業占13.4%，休息5天的企業占8.5%。

調查結果顯示，65.4%受訪企業將向員工發放秋節獎金，比去年低4.8個百分點。其中，員工超過300人的企業發放的比例為71.3%，員工不滿300人的企業發放的比例為63.8%，分別比上年同期減少1.9個百分點和5.6個百分點。

72.5%受訪企業表示，今年的中秋景氣不如去年。南韓經營者總協會表示，對景氣看淡的企業比例達到最近5年（2015年到2019年）來最高水準。（編輯：陳永昌）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報