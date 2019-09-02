南韓65.4%企業將發秋節獎金 比例較去年少

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）南韓經營者總協會發布民調結果顯示，今年中秋景氣不如去年，65.4%受訪的企業將發給員工秋節獎金，比例比去年少4.8個百分點。

南韓將中秋節稱為「秋夕」，是韓民族返鄉掃墓祭祖探親的最大民俗節日，在農曆8月15日中秋節前後數天定為國定連假，讓離鄉背井的民眾可返鄉探親。

南韓「中央日報」指出，南韓經營者總協會表示，協會8月19日到23日針對538家公司調查的結果顯示，76.4%決定今年中秋連休期間（9月12日到15日）的平均休息天數為4天，比例最高，休息3天以下的企業占13.4%，休息5天的企業占8.5%。

調查結果顯示，65.4%受訪企業將向員工發放秋節獎金，比去年低4.8個百分點。其中，員工超過300人的企業發放的比例為71.3%，員工不滿300人的企業發放的比例為63.8%，分別比上年同期減少1.9個百分點和5.6個百分點。

72.5%受訪企業表示，今年的中秋景氣不如去年。南韓經營者總協會表示，對景氣看淡的企業比例達到最近5年（2015年到2019年）來最高水準。（編輯：陳永昌）1080902