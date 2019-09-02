宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

（中央社記者劉姵呈台北2日電）壽險公司9月紛紛調降利變型壽險宣告利率，台幣利變壽險最低降到2.25%，美元則降到3.2%附近，創下今年以來調降幅度最大的一次，等同保戶未來能拿到的增值回饋分享金縮水。

利變保單今年以來第5次下調利率，壽險公司主管表示，因美國聯準會降息機率高、美中貿易戰導致資本市場大幅波動的影響，讓美債殖利率倒掛，10年期公債殖利率上周已跌破1.5%，壽險公司不得已得再一次調降宣告利率。

9月開始，各家保險公司紛紛公布利變保單宣告利率。在美元利變保單方面，國泰人壽美元利變保單從3.55%降到3.2%，最高調降35個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；富邦人壽美元保單從3.5%降到3.25%，降了25個基本點；中國人壽與新光人壽美元保單有降到40個基本點；全球人壽宣告利率也調降約20個基本點，最高還有3.7%左右；南山人壽與台灣人壽則未調整，最高也有3.5%、3.73%左右。

台幣利變保單方面，台壽最大降幅有15個基本點；國壽宣告利率下降25個基本點，約有2.25%左右；富邦壽、南山壽、中壽、全球人壽也都普遍下降約20個基本點，最高有2.3%左右；新壽調降了22個基本點，最高還有2.3%。

利變型保單賣得好，主因在於「增值回饋分享金」的設計，保險公司每月會於官網公布「宣告利率」，用宣告利率扣除預定利率的差距，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，給付「增值回饋分享金」給保戶。

也就是說，宣告利率的調降，代表保戶未來能拿到的增值回饋分享金愈來愈少。

對於想賺取利差的保戶，未來該如何挑選合適的保單，錠嵂保經、認證高級理財規劃顧問（CFP）林文靜建議，宣告利率會隨著保險公司投資績效、經濟環境變動而調整，保戶必須注意宣告利率必須高於預定利率，且預定利率不能太高，增值回饋分享金才能拿到更多。

再者，考慮個人的購買力與承受風險的程度不同，一般保守穩健型可以選擇新台幣計價的利變保單；但如果想要享受更好的投資收益，積極型可以考慮選擇較強勢的美元或人民幣利變保單，尤其時間一拉長，產生的複利效果就會很高；不過，像是紐幣、南非幣等計價的保單，因波動太高，不建議當作核心資產來規劃。

另外，許多利變保單分享金給付週期能直接轉成「年金給付」方式，建議選擇給付的特定年期愈高愈好，保戶每年不僅可領到固定的金額，也能確保退休後有穩定的現金流。（編輯：林孟汝）1080902