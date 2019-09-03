英濟延攬日籍研發長 進軍AR顯示解決方案

（中央社記者韓婷婷台北3日電）高精密零件製造商英濟積極尋求轉型，繼跨足生物醫材研發後，延攬日籍的增田麻言擔任研發長，進軍AR顯示技術領域，預計2020年推出商用模組。

英濟表示，增田麻言於9月正式到任，負責雷射掃描投影（Laser Beam Scanning, LBS）技術商用化並切入AR顯示解決方案的開發，預計於2020年初正式推出商用模組。增田麻言曾任職於日本Panasonic、Canon、SHARP等知名企業，並擁有超過30年光學與光電研發資歷，將藉多年消費產品開發經驗，加速英濟光電技術接軌市場。

英濟指出，增田麻言及其團隊於日本長期投入研發單晶矽反射式液晶（LCOS）及相關顯示技術，並已開發出AR應用，藉由他的加入，英濟同步引入此技術，使機光電整合能力再獲提升。

商用化模組推出後，不論是目前廣泛應用於醫療輔助、教育訓練、生產製造管理等的商用領域；或是對於外型、輕便與微型化要求更高的終端消費市場，皆能夠藉由LBS與LCOS不同的技術特性，根據客戶與使用情境需求進而提供相對應的解決方案。英濟並將藉此技術，持續與技術合作夥伴共同開發AR領域的前瞻應用。

英濟專精於零組件塑膠射出成型、精密模具開發、電子組裝、塑膠噴塗等前中後段製程整合服務；生產據點除台灣之外，更包含中國大陸、東南亞與美洲。（編輯：郭萍英）1080903